Живых больше не ищут: появились новые детали страшного пожара на судах близ Керчи

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта заявляют, что больше не видят шансов найти живых моряков на судах под флагом Танзании, которые загорелись у Керченского пролива. Спасательную операцию перевели в поисковую.

Об этом пишет "Интерфакс".

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В ведомстве также сообщают, что погасить огонь не удалось до сих пор.

В шесть утра операцию перевели из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых

– говорится в сообщении.

24 канал писал, что количество жертв возросло по меньшей мере до 14 человек.

Позже, в экстренных службах эту информацию подтвердили, пишет ТАСС. Спасательная сообщают, что не удалось найти шестерых моряков. Спасенных, а также тела погибших доставят в Керчь в ближайшее время.

Напомним, 21 января вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорания. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба судна затонули. Корабли называются "Маэстро" и "Канди", на их бортах находились граждане Турции и Индии.



Впоследствии в МинТОТ сообщили, что газовые танкеры были привлечены к незаконным поставкам газа в Сирию с 2016 года.