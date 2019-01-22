10:51
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Страшный пожар на судах возле Керченского пролива: в России назвали вероятную причину

      354 Читати новину українською
      В РФ назвали вероятную причину пожара на судах возле Керченского пролива
      В РФ назвали вероятную причину пожара на судах возле Керченского пролива / Скрин из видео

      Причиной пожара на двух газовых танкерах, который вспыхнул 21 января в районе Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов, которым было почти по 30 лет.

      Об этом сообщил главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко, передает РИА Новости

      Читайте также: К поиску моряков, пропавших в результате аварии на Черном море, привлекут вертолет

      Он отметил, что эти газовозы "маскировались" до того, как на них начался пожар.

      Скорее все вместе – и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа – опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах,
      – сказал Войтенко.

      По его мнению, у обоих танкеров был общий судовладелец, однако оффшорные компании зарегистрированы разные, но обе в Ангилье.

      Кроме того, эксперт отметил, что танкеры работали в "серой зоне" за нелегальными схемами.

      Напомним, 21 января вблизи Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба судна затонули. Корабли имеют название "Маэстро" и "Канди", на их бортах находились граждане Турции и Индии. Известно о 14 погибших, однако их количество может увеличиться.

      Впоследствии, в МинВОТ сообщили, что газовые танкеры были вовлечены в незаконные поставки газа в Сирию, начиная с 2016 года.

      Теги: Пожар Новости России Новости Крыма Новости Украины Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Керчь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      сегодня , 10:00 Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      Олена Кандяк 67
      День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      сегодня , 09:01 День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      Євгенія Мазур 253
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      сегодня , 08:40 В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      Наталя Ромашова 432
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 1224
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Гонтарева отреагировала на слухи о своей отставке
       7 апреля 2016 , 17:06
      Государство выступает адвокатом одного конкретно взятого человека, – эксперт о блокаде
       17 марта 2017 , 07:02
      Защитник Динамо может продолжить карьеру в Германии
       26 июля 2018 , 11:21
      Динамо официально подписало испанского форварда
       16 января , 23:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук