Страшный пожар на судах возле Керченского пролива: в России назвали вероятную причину

Причиной пожара на двух газовых танкерах, который вспыхнул 21 января в районе Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов, которым было почти по 30 лет.

Об этом сообщил главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко, передает РИА Новости.

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Он отметил, что эти газовозы "маскировались" до того, как на них начался пожар.

Скорее все вместе – и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа – опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах,

– сказал Войтенко.

По его мнению, у обоих танкеров был общий судовладелец, однако оффшорные компании зарегистрированы разные, но обе в Ангилье.

Кроме того, эксперт отметил, что танкеры работали в "серой зоне" за нелегальными схемами.

Напомним, 21 января вблизи Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба судна затонули. Корабли имеют название "Маэстро" и "Канди", на их бортах находились граждане Турции и Индии. Известно о 14 погибших, однако их количество может увеличиться.

Впоследствии, в МинВОТ сообщили, что газовые танкеры были вовлечены в незаконные поставки газа в Сирию, начиная с 2016 года.