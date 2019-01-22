Страшна пожежа на суднах біля Керченської протоки: у Росії назвали ймовірну причину

Причиною пожежі на двох газових танкерах, яка спалахнула 21 січня у районі Керченської протоки, могло стати порушення техніки безпеки через поганий стан суден, яким було майже по 30 років.

Про це повідомив головний редактор "Морського бюлетеня", експерт з морського права Михайло Войтенко, передає РИА Новини.

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Він зауважив, що ці газовози "маскувалися" до того, як на них почалася пожежа.

Швидше все разом – і порушення техніки безпеки, і стан суден. Обидва 1990-1992 року побудови. Думаю, і низька кваліфікація екіпажу – досвідчені, кваліфіковані моряки не працюють на подібних суднах,

– сказав Войтенко.

На його думку, в обох танкерів був спільний судновласник, проте офшорні компанії зареєстровані різні, але обидві в Ангільї.

Окрім того, експерт відзначив, що танкери працювали у "сірій зоні" за нелегальними схемами.

Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки загорілися два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Обидва судна затонули. Кораблі мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії. Наразі відомо про 14 загиблих, проте їх кількість може збільшитись.



Згодом, у МінТОТ повідомили, що газові танкери були залучені до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.