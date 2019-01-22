Пожар в Керченском проливе: как попытка обойти санкции привела к трагедии

В результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе оба судна ушли под воду, из 32 человек удалось спасти только 12. На месте трагедии корабли остановились незаконно – чтобы перекачать топливо. 22 января выяснилось, что плавсредства занесены в санкционные списки США и Украины.

На видеозаписи зафиксированы переговоры моряков – те называли свои координаты и звали на помощь. На одном из судов произошел взрыв, после чего начался пожар. Пламя быстро перекинулось на другое судно, ведь оно стояло рядом. К тому же, корабли перекачивали топливо из одного на другое.

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Все члены экипажей – граждане Турции и Индии. По данным международных мониторинговых систем, танкеры вышли из российского порта Темрюк, вскоре сделали незаконную остановку. Известно, что на момент трагедии на судах не работала автоматическая идентификационная система.

Видео, как моряки просят о помощи:

А она дает возможность не только своевременно реагировать на аварии, но и отслеживать незаконное нарушение границ. Но сейчас точно известно: газ они перевозили незаконно.

Эти два судна, "Venice" (юридическое название судна: "Candy" – 24 канал) и "Maestro", действительно перевозили товары в обход санкционного режима в Сирии. Они были зафиксированы службами США и как такие, которые посещали, нарушая санкционный режим, порты Сирии,

– объяснил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Еще с 2015 года танкеры фигурируют в санкционном списке США и в украинском "черном списке". Оба судна были изготовлены в начале 90-х, впрочем, названия и владельцев меняли неоднократно – чтобы скрыть незаконные сделки.



Корабли стали очень близко друг к другу, поэтому пожар быстро охватил оба

"Взрыв произошел на двух турецких танкерах-газовозах. Сейчас они плавают под флагом Танзании, а владелец где-то "на островах". Реального владельца глубоко спрятали, но американцы его раскопали. Это турецкая компания MILENYUM, и на них – негде клеймо ставить. С весны 2015 они в сирийском санкционном списке США и в нашем "черном списке" – крымском", – рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.



Остановились судна незаконно – чтобы перекачать топливо во избежание санкций

За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений более семи миллиардов кубометров газа. И далее продолжает пользоваться вышками и скачивать голубое топливо с 14 месторождений на шельфе Черного моря, хоть они расположены в экономической зоне Украины – доступ к ним есть только у оккупантов. Это подтвердил и первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк: "Российские агрессоры осуществляют промышленную деятельность – незаконную деятельность – в морской экономической зоне".



Так попытка избежать санкций привела к гибели половины экипажа двух судов

Незаконно добытый газ россияне продают и поставляют в те страны, в которых имеют свои сферы влияния. Соединенные Штаты в очередной раз внедряют санкции в отношении российских компаний и бизнесменов, так как застали российские суда за транспортировкой нефти и газа из Ирана и оккупированного Крыма в Сирию.

Перегрузка с судна на судно – это такой способ, который применяют для того, чтобы скрыть происхождение товара,

– пояснил Вадим Черныш.

Эти способы манипуляций, призванные обойти санкционный режим, зафиксированы не только украинским органами и государственной властью или спецслужбами, но и американскими. Поэтому можно утверждать, что и в Крыму были нарушения санкций, и в Сирии.

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Еще два года назад Украина инициировала судопроизводство в международном арбитраже, чтобы защитить свои права, в частности, в прилегающих к Крыму морских зонах Черного моря, Азовском море и Керченском проливе. Рассмотрение их до сих пор прдолжается.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПОЖАРА В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ