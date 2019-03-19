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      У Росії знову протестують через Крим, є затримані: фото та відео

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      У Москві та Санкт-Петербурзі протестували через Крим
      У Москві та Санкт-Петербурзі протестували через Крим / Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      У Росії знову відбулися одиночні пікети через Крим у річницю окупації півострова. Російські активісти Москви та Санкт-Петербурга ввечері 18 березня висловили підтримку кримським татарам та нагадали росіянам про захоплення українського півострова.

      У столиці Росії активісти вийшли на пікет з плакатом "I am Crimean tatar" – він зберігся ще з перших акцій на захист кримських татар, пише Укрінформ.

      Читайте також: Путін вважає окупацію Криму Росією помилкою, – Джемілєв

      Саме п'ять років тому в окупованому Криму розпочалися переслідування представників корінного населення. Протестувальники мали з собою й інші плакати, які нагадують про переслідування кримських політв'язнів.

      Натомість у Санкт-Петербурзі на Невському проспекті активісти провели імпровізоване голосування з питанням до пітерців: "Крим ваш?". Ствердно відповіли 103 особи, проти – 96, ще два бюлетені зіпсовані.

      Навіть ця скромна вибірка абсолютно випадково перехожих говорить про те, що ні про який "кримський консенсус" не може бути зараз і мови. Суспільство глибоко розколоте, приблизно наполовину, з дуже незначним переважанням кримнашистських настроїв,
      – розповів про результати "опитування" російський активіст Володимир Шипіцин.

      Активісти розповідають, що учасника акції Асана Мумджі затримали за те, що він поставив на вулиці ящик для імпровізованого голосування. Його звинуватили у "самовільному зайнятті земельної ділянки", але через деякий час відпустили.


      Активісти підтримали кримських татар/ Дежрело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька


      Росіяни нагадали про анексію Криму/ Дежрело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      Пікетування після міні-опитування зірвали правоохоронці – вони затримали вісьмох активістів. Їх залишили в дільниці на ніч.


      Депортація, окупація/ Дежрело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      Зазначимо. поодинокі пікети відбулись 18 березня і в окупованому Криму. Активісти вийшли на площі двох міст – Сімферополя та Джанкоя.

      Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.

      16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Кримські татари Анексія Криму Новини Криму Москва Протести
      Джерело: 24 Канал
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