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      В России снова протестуют из-за Крыма, есть задержанные: фото и видео

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      В Москве и Санкт-Петербурге протестовали из-за Крыма
      В Москве и Санкт-Петербурге протестовали из-за Крыма / Фейсбук Ольгица Вишневецка

      В России снова состоялись одиночные пикеты из-за Крыма в годовщину оккупации полуострова. Российские активисты Москвы и Санкт-Петербурга вечером 8 марта выразили поддержку крымским татарам и напомнили россиянам о захвате украинского полуострова.

      В столице России активисты вышли на пикет с плакатом "I am Crimean tatar" – он сохранился еще с первых акций в защиту крымских татар, пишет Укринформ.

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      Именно пять лет назад в оккупированном Крыму начались преследования представителей коренного населения. Протестующие имели с собой и другие плакаты, которые напоминают о преследовании крымских политзаключенных.

      Зато в Санкт-Петербурге на Невском проспекте активисты провели импровизированное голосование с вопросом к питерцам: "Крым ваш?". Утвердительно ответили 103 человека, против – 96, еще два бюллетеня испорчены.

      Даже эта скромная выборка совершенно случайно прохожих говорит о том, что ни о какой "крымском консенсусе" не может быть сейчас и речи. Общество глубоко расколото примерно наполовину, с очень незначительным преобладанием крымнашистских настроений,
      – рассказал о результатах "опроса" российский активист Владимир Шипицын.

      Активисты рассказывают, что участника акции Асана Мумджи задержали за то, что он поставил на улице ящик для импровизированного голосования. Его обвинили в "самовольном занятии земельного участка", но через некоторое время отпустили.


      Активисты поддержали крымских татар / Дежрело: Фейсбук Ольгица Вишневецка


      Россияне напомнили об аннексии Крыма / Дежрело: Фейсбук Ольгица Вишневецка

      Пикетирование после мини-опроса сорвали правоохранители – они задержали восьмерых активистов. Их оставили в участке на ночь.


      Депортация, оккупация / Дежрело: Фейсбук Ольгица Вишневецка

      Отметим, одиночные пикеты состоялись 18 марта и в оккупированном Крыму. Активисты вышли на площади двух городов – Симферополя и Джанкоя.

      Как Россия оккупировала Крым?Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине был Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.

      16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Крымские татары Протесты Москва Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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