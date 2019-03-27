Росія арештувала дев'ятьох кримських татар

Російський суд в анексованому Криму 27 березня взяв під варту дев'ятьох кримських татар. Їх підозрюють в причетності до діяльності забороненої в Росії організації "Хізб-ут-Тахрір".

В ефірі 24 каналу активіст "Кримської солідарності" Рауль Диттанов повідомив, що підозрюванні будуть за ґратами до 15 травня 2019 року.

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28 березня Росія обере запобіжний захід для ще 11 затриманих кримськотатарських активістів.

Що відомо про затримання кримських татар у Криму?27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Журналіст Антон Наумлюк у себе на Facebook-сторінці написав, що управління ФСБ повідомило про 20 затриманих кримських татар.