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      Украина требует в ООН усилить санкции против России

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      Масштабное задержание крымских татар
      Масштабное задержание крымских татар / Фото из соцсетей

      Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой усилить санкции в отношении России.

      В своем письме дипломат рассказал о новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщило издание Укринформ.

      Читайте также: Россия задержала 20 крымских татар: появилась резкая реакция США

      Ельченко призвал ООН нанести политический и экономический удар в ответ на незаконные действия агрессора и требовать освобождения репрессированных.

      Украина также требует от России выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека и решения Международного суда в деле Украины против России.

      Что известно о задержании крымских татар в Крыму?
      27 марта в оккупированном Крыму российская власть организовала масштабные со времени аннексии обыски крымских татар. ФСБ России задержала 20 активистов объединения "Крымская солидарность". Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Вечером того же дня стало известно, что девять задержанных суд РФ взял под стражу до 15 мая.

      28 марта "Крымская солидарность" в своем Facebook сообщила, что в Ростове-на-Дону задержали еще троих крымских татар.

      КАК РФ ОТНОСИТСЯ К КРЫМСКИМ ТАТАРАМ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      Теги: Новости Украины Новости России Санкции Генассамблея ООН Заложники Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия ООН
      Источник: 24 канал
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