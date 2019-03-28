Украина требует в ООН усилить санкции против России

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой усилить санкции в отношении России.

В своем письме дипломат рассказал о новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщило издание Укринформ.

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Ельченко призвал ООН нанести политический и экономический удар в ответ на незаконные действия агрессора и требовать освобождения репрессированных.

Украина также требует от России выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека и решения Международного суда в деле Украины против России.

Что известно о задержании крымских татар в Крыму?

27 марта в оккупированном Крыму российская власть организовала масштабные со времени аннексии обыски крымских татар. ФСБ России задержала 20 активистов объединения "Крымская солидарность". Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Вечером того же дня стало известно, что девять задержанных суд РФ взял под стражу до 15 мая.



28 марта "Крымская солидарность" в своем Facebook сообщила, что в Ростове-на-Дону задержали еще троих крымских татар.

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