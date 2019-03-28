Україна вимагає в ООН посилити санкції проти Росії

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до генсека ООН Антоніу Гутерріша з проханням посилити санкції щодо Росії.

У своєму листі дипломат розповів про нову хвилю переслідувань кримських татар у тимчасово окупованому Росією Криму. Про це повідомило видання Укрінформ.

Читайте також: Росія затримала 20 кримських татар: з'явилась різка реакція США

Єльченко закликав ООН завдати політичного й економічного удару у відповідь на незаконні дії агресора і вимагати звільнення репресованих.

Україна також вимагає від Росії виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН з прав людини та рішення Міжнародного суду у справі України проти Росії.

Що відомо про затримання кримських татар у Криму?27 березня в окупованому Криму російська влада організувала наймасштабніші з часу анексії обшуки кримських татар. ФСБ Росії затримала 20 активістів об'єднання "Кримська солідарність". Їх підозрюють в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Ввечері того ж дня стало відомо, що дев'ятьох затриманих суд РФ взяв під варту до 15 травня.



28 березня "Кримська солідарність" у своєму Facebook повідомила, що у Ростові-на-Дону затримали ще трьох кримських татар.