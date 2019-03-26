Готовы ли жители Донбасса получить российские паспорта: результаты опроса

Оккупанты на Востоке Украины планируют массовую выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. На страницах пророссийских изданий появилась информация о том, что на оккупированную территорию уже завезли полмиллиона бланков. Как на это реагируют жители Донбасса – читайте в материале 24 канала.

Эту новость уже неделю ретранслируют все СМИ в России. Впервые же информация появилась на донецком пророссийском телеграмм-канале. Автор этого поста Семен Пегов во время прямого эфира на канале "Россия-1" говорил, что информация правдивая.

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По словам Пегова, часть паспортов уже прибыла на территорию так называемой "ДНР". И первыми их получат представители госструктур и силовики, а потом и пенсионеры. Однако официально подтверждений со стороны российских властей пока нет.

Как реагируют жители Донбасса

Журналисты 24 канала спросили на контрольно-пропускном пункте, готовы ли жители Донбасса получить российские паспорта.

Один из опрошенных сказал, что российский паспорт нужен, ведь некуда деваться.

Посмотрим, что будем делать. Куда деваться, надо брать,

- заявил мужчина из Донбасса.

Большинство заверили, что у них есть паспорт Украины, а российского им не надо.

Нет. Зачем, если у нас есть свой паспорт – украинский,

– сказал житель Донбасса.

В то же время жители оккупированных территорий во время обсуждения в интернете сомневаются, что Россия начнет выдавать паспорта. Хотя сценарий с паспортами Россия практиковала неоднократно. Так было в Абхазии и Южной Осетии.

Упрощенная процедура получения паспорта РФ

Недавно Кремль вообще упростил порядок предоставления паспорта с двуглавым орлом. Мол, без лишних бюрократических процедур это могут сделать те, кто живет в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. А особенно, если там происходят вооруженные конфликты или изменение политического режима. В законе явно намекают на Украину.

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Экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев уверен, что волноваться не стоит. Разговоры о паспортах на Донбассе – вброс, чтобы повлиять на результаты президентских выборов.

Это влияние на тех людей, потому что кто-то из них может приехать в Украину, проголосовать, а еще вдруг не за того кандидата, которого нужно. То есть это такой стандартный принцип – все время "держать морковку перед носом" и отодвигать ее для того, чтобы человек шел туда куда нужно,

– объяснил Илья Пономарев.

Эксперты прогнозируют, что в целом, до завершения выборов вбросов, которые касаются оккупированных территорий, будет немало. Ведь Кремль использует все возможные способы, чтобы повлиять на исход президентской гонки.

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