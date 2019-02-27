Оккупанты снова разместили боевую технику на оккупированном Донбассе

Вооруженные формирования России продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения. Оккупанты также размещают вооружение в зоне безопасности.

На днях в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано 5 буксируемых гаубиц, сообщает пресс-служба ООС.

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На полигоне близ поселка Шимшиновка военные зафиксировали 10 танков Т-72. У населенного пункта Михайловка – 3 единицы боевых машин пехоты БМП-1. В районе села Веселогоровка – одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик.

Вблизи Лобачева зафиксировано 3 танка Т-64, 7 боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ.

По странному стечению обстоятельств именно Лобачево, что почти никогда не фигурировало в сводках с линии соприкосновения, на следующий день был обстрелян запрещенным минскими договоренностями вооружением,

– добавили в пресс-службе.

В районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели Миссии зафиксировали 3 миномета 2Б14.

За прошедшие сутки, 26 февраля, враг 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. В результате обстрела трое наших защитников получили ранения. Однако в долгу не остались. Украинским военным удалось уничтожить технику пророссийских боевиков и ранить девять оккупантов.