Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой

Пророссийские боевики на Востоке атакуют не только армейцев, но и стреляют по мирным населенным пунктам. Оккупанты просто посреди съемки открыли огонь по позициям, где находились журналисты 24 канала.

На Луганщине пророссийские боевики в очередной раз применили запрещенное оружие и стреляли по нескольким опорным пунктам украинских военных. По словам армейцев, обстрелы на передовой стали активнее и обильнее. Их количество оккупанты увеличивают чуть ли не каждую ночь, а калибры из которых лупят – все тяжелее.

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Ежедневно враг применяет сотни запрещенных снарядов. Журналисты 24 канала побывали на позициях украинской армии и воочию увидели ямы с большим количеством чугунных осколков – ранее туда прилетели два снаряда калибра 152 миллиметра.



Куски деревьев, которые рядом, разбрасывает на десятки метров вокруг

Такие припасы могут пробить даже бронежилеты и каски.

Это нас соседи так поздравляют с 23 февраля. Мы отказались его отмечать, и они нам все равно устроили салют по случаю "праздника". Стреляют преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, иногда прилетают мины калибра 82 и 120 миллиметров,

– рассказал боец "Кот".

Прямо посреди съемок враг открыл огонь по позициям украинской армии.



Журналисты 24 канала спрятались от обстрелов за домом

"Возможно, пристреливаются. Или же оружие почистили и стреляют по нам, чтобы проверить, правильно ли сложили, – пояснил "Кот".

После этого военные попросили журналистов 24 канала покинуть передовую и намекнули, что гражданским сейчас там уже опасно.