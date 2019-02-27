11:32
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой

      144 Читати новину українською

      Пророссийские боевики на Востоке атакуют не только армейцев, но и стреляют по мирным населенным пунктам. Оккупанты просто посреди съемки открыли огонь по позициям, где находились журналисты 24 канала.

      На Луганщине пророссийские боевики в очередной раз применили запрещенное оружие и стреляли по нескольким опорным пунктам украинских военных. По словам армейцев, обстрелы на передовой стали активнее и обильнее. Их количество оккупанты увеличивают чуть ли не каждую ночь, а калибры из которых лупят – все тяжелее.

      Читайте также: Горячая ночь на Донбассе: украинские бойцы уничтожили технику оккупантов и ранили девятерых боевиков

      Ежедневно враг применяет сотни запрещенных снарядов. Журналисты 24 канала побывали на позициях украинской армии и воочию увидели ямы с большим количеством чугунных осколков – ранее туда прилетели два снаряда калибра 152 миллиметра.

      Війна на Донбсасі
      Куски деревьев, которые рядом, разбрасывает на десятки метров вокруг

      Такие припасы могут пробить даже бронежилеты и каски.

      Это нас соседи так поздравляют с 23 февраля. Мы отказались его отмечать, и они нам все равно устроили салют по случаю "праздника". Стреляют преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, иногда прилетают мины калибра 82 и 120 миллиметров,
      – рассказал боец "Кот".

      Прямо посреди съемок враг открыл огонь по позициям украинской армии.

      Війна на Донбасі
      Журналисты 24 канала спрятались от обстрелов за домом

      "Возможно, пристреливаются. Или же оружие почистили и стреляют по нам, чтобы проверить, правильно ли сложили, – пояснил "Кот".

      После этого военные попросили журналистов 24 канала покинуть передовую и намекнули, что гражданским сейчас там уже опасно.

      blog_ava
      Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
      сегодня
      2509
      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Журналисты Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости Луганска Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением: Сбавьте обороты
      сегодня , 09:53 MARUV впервые прокомментировала скандал с Евровидением: Сбавьте обороты
      969
      Каким был Немцов: воспоминания родственников и единомышленников
      сегодня , 10:05 Каким был Немцов: воспоминания родственников и единомышленников
      1523
      Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой
      сегодня , 10:50 Боевики обстреляли позиции ВСУ посреди съемок 24 канала: видео с передовой
      Олексій Годзенко 136
      Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой
      сегодня , 10:25 Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой
      Наталя Боднар 285
      Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      сегодня , 08:40 Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      Артем Овдієнко 2674
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда
       6 августа 2018 , 19:30
      "Было большой честью выиграть "Золотой мяч", – ровно 14 лет назад Шевченко стал лучшим игроком Европы
       13 декабря 2018 , 22:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук