Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової

Проросійські бойовики на Сході атакують не лише армійців, а й стріляють по мирних населених пунктах. Окупанти просто посеред зйомки відкрили вогонь по позиціях, де перебували журналісти 24 каналу.

На Луганщині проросійські бойовики вкотре застосували заборонену зброю й стріляли по декількох опорних пунктах українських військових. За словами армійців, обстріли на передовій стали активнішими та ряснішими. Їх кількість окупанти збільшують ледь не щоночі, а калібри з яких гатять – все важчі.

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Щоденно ворог застосовує сотні заборонених снарядів. Журналісти 24 каналу побували на позиціях української армії й на власні очі побачили ями з чималою кількістю чавунних осколків – раніше туди прилетіли два снаряди калібру 152 міліметри.



Шматки дерев, що поруч, розкидає на десятки метрів навколо

Такі припаси можуть пробити навіть бронежилети та каски.

Це нас сусіди так вітають з 23 лютого. Ми відмовилися його відзначати, та вони нам все одно влаштували салют з нагоди "свята". Стріляють переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів, інколи прилітають міни калібру 82 та 120 міліметрів,

– розповів боєць "Кіт".

Просто посеред зйомок ворог відкрив вогонь по позиціях української армії.



Журналісти 24 каналу заховалися від обстрілів за будинком

"Можливо, пристрілюються. Або ж зброю почистили й стріляють по нас, щоб перевірити, чи правильно склали, – пояснив "Кіт".



Після цього військові попросили журналістів 24 каналу покинути передову й натякнули, що цивільним зараз там вже небезпечно.