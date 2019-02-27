11:28
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової

      287 Читать новость на русском

      Проросійські бойовики на Сході атакують не лише армійців, а й стріляють по мирних населених пунктах. Окупанти просто посеред зйомки відкрили вогонь по позиціях, де перебували журналісти 24 каналу.

      На Луганщині проросійські бойовики вкотре застосували заборонену зброю й стріляли по декількох опорних пунктах українських військових. За словами армійців, обстріли на передовій стали активнішими та ряснішими. Їх кількість окупанти збільшують ледь не щоночі, а калібри з яких гатять –  все важчі. 

      Читайте також: Гаряча ніч на Донбасі: українські бійці знищили техніку окупанта та поранили дев'ятьох бойовиків

      Щоденно ворог застосовує сотні заборонених снарядів. Журналісти 24 каналу побували на позиціях української армії й на власні очі побачили ями з чималою кількістю чавунних осколків – раніше туди прилетіли два снаряди калібру 152 міліметри.

      Війна на Донбсасі
      Шматки дерев, що поруч, розкидає на десятки метрів навколо

      Такі припаси можуть пробити навіть бронежилети та каски. 

      Це нас сусіди так вітають з 23 лютого. Ми відмовилися його відзначати, та вони нам все одно влаштували салют з нагоди "свята". Стріляють переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів, інколи прилітають міни калібру 82 та 120 міліметрів,
      – розповів боєць "Кіт".

      Просто посеред зйомок ворог відкрив вогонь по позиціях української армії.

      Війна на Донбасі
      Журналісти 24 каналу заховалися від обстрілів за будинком

      "Можливо, пристрілюються. Або ж зброю почистили й стріляють по нас, щоб перевірити, чи правильно склали, – пояснив "Кіт".

      Після цього військові попросили журналістів 24 каналу покинути передову й натякнули, що цивільним зараз там вже небезпечно.

      blog_ava
      Майданівця і добровольця Романюка випустили на поруки після 4 років арешту: зворушливе відео
      сьогодні
      3529
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Журналісти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти
      сьогодні , 09:46 MARUV вперше прокоментувала скандал з Євробаченням: Збавте оберти
      2026
      Яким був Нємцов: спогади родичів та однодумців
      сьогодні , 10:05 Яким був Нємцов: спогади родичів та однодумців
      3552
      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової
      сьогодні , 10:46 Бойовики обстріляли позиції ЗСУ посеред зйомок 24 каналу: відео з передової
      Олексій Годзенко 246
      Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий
      сьогодні , 10:19 Чому Україна досі не користується лише власним газом, а купує чужий
      Наталя Боднар 531
      Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      сьогодні , 08:40 Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
      Артем Овдієнко 2640
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук