Горячая ночь на Донбассе: украинские бойцы уничтожили технику оккупанта и ранили девять боевиков

За минувшие сутки, 26 февраля, враг 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. В результате обстрела трое наших защитников получили ранения. Однако в долгу не остались. Украинским военным удалось уничтожить технику пророссийских боевиков и ранить девятерых оккупантов.

Российские оккупационные войска применяли боевые машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС. Читайте также: Боевики так называемой "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял возле Верхнеторецкого, из минометов – вблизи Лебединского, Новолуганского, Попасной, Хутора Свободный, Малинового, Лобачевого, Крымского. В частности, в районе Новоголуганского и Попасной использовали боевые машины пехоты.