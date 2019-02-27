Горячая ночь на Донбассе: украинские бойцы уничтожили технику оккупанта и ранили девять боевиков
За минувшие сутки, 26 февраля, враг 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. В результате обстрела трое наших защитников получили ранения. Однако в долгу не остались. Украинским военным удалось уничтожить технику пророссийских боевиков и ранить девятерых оккупантов.
Российские оккупационные войска применяли боевые машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.
Читайте также: Боевики так называемой "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного
Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял возле Верхнеторецкого, из минометов – вблизи Лебединского, Новолуганского, Попасной, Хутора Свободный, Малинового, Лобачевого, Крымского.
В частности, в районе Новоголуганского и Попасной использовали боевые машины пехоты.
Выбор редакции
-
Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупциисегодня , 08:01
-
Майдановцы и добровольцы Романюка выпустили на поруки после 4 лет ареста: трогательное видеосегодня , 05:06
-
Украинский беспилотник Spectator-М1 прошел государственные испытания после модернизациисегодня , 02:07