Боевики так называемой "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

Представитель оккупационной "народной милиции" Андрей Марочко заявляет, что захвачен военный, якобы в составе "диверсионной группы" из 10 человек, пытался проникнуть на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое.

Об этом сообщило издание "Громадське" со ссылкой на один из информационных ресурсов боевиков.

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Марочко также рассказал, что боевики "ЛНР" открыли огонь из стрелкового оружия, заставив украинских военных отступить. Он добавил, что один военный потерял ориентацию и попал в плен к боевикам.

10 февраля на Донбассе исчез боец "Закарпатского легиона". В бригаде допустили, что он попал в плен. Впоследствии в сети появилось видео "допроса" бойца. 17 февраля в "Закарпатском легионе" подтвердили, что их солдат попал в плен боевиков ОРДО.