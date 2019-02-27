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      Боевики так называемой "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

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      В "ЛНР" сообщили о захвате в плен украинского военного
      В "ЛНР" сообщили о захвате в плен украинского военного / Фото из открытых источников

      Представитель оккупационной "народной милиции" Андрей Марочко заявляет, что захвачен военный, якобы в составе "диверсионной группы" из 10 человек, пытался проникнуть на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое.

      Об этом сообщило издание "Громадське" со ссылкой на один из информационных ресурсов боевиков.

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      Марочко также рассказал, что боевики "ЛНР" открыли огонь из стрелкового оружия, заставив украинских военных отступить. Он добавил, что один военный потерял ориентацию и попал в плен к боевикам.

      10 февраля на Донбассе исчез боец "Закарпатского легиона". В бригаде допустили, что он попал в плен. Впоследствии в сети появилось видео "допроса" бойца. 17 февраля в "Закарпатском легионе" подтвердили, что их солдат попал в плен боевиков ОРДО.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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