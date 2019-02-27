Бойовики так званої "ЛНР" заявили про захоплення у полон українського військового

Представник окупаційної "народної міліції" Андрій Марочко заявляє, що захоплений військовий нібито у складі "диверсійної групи" з 10 осіб намагався проникнути на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте.

Про це повідомило видання "Громадське" з посиланням на один з інформаційних ресурсів бойовиків.

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Марочко також розповів, що бойовики "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї, змусивши українських військових відступити. Він додав, що один військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон до бойовиків.

10 лютого на Донбасі зник боєць "Закарпатського легіону". У бригаді допустили, що він потрапив у полон. Згодом у мережі з'явилося відео "допиту" бійця. 17 лютого у "Закарпатському легіоні" підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків ОРДО.