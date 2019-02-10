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      На Донбасі зник український військовий: боєць міг потрапити в полон

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      На Донбасі зник військовий 128-ї ОГШБ
      На Донбасі зник військовий 128-ї ОГШБ / 24 канал

      В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 9 лютого зник військовий із закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Боєць міг потрапити у полон проросійських бойовиків.

      Військовий зник після обстрілу проросійськими бойовиками взводного опорного пункту бійців ООС, повідомили на Facebook сторінці бригади.

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      Військовослужбовець, ймовірно через отриману контузію, втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій. За цих обставин ми не виключаємо потрапляння його в полон,
      – повідомили у бригаді.

      Зараз тривають пошуки зниклого військового.

      Під час ворожого обстрілу постраждав ще 1 український боєць. Він зазнав поранення та був евакуйований для отримання медичної допомоги.

      У штабі ООС раніше повідомили, що 9 лютого внаслідок обстрілу російських окупаційних військ поранення отримали 3 українських військових. При цьому було поранено 2 проросійських бойовиків та ще 2 ліквідовано.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Заручники Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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