На Донбасі зник український військовий: боєць міг потрапити в полон

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 9 лютого зник військовий із закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Боєць міг потрапити у полон проросійських бойовиків.

Військовий зник після обстрілу проросійськими бойовиками взводного опорного пункту бійців ООС, повідомили на Facebook сторінці бригади.

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Військовослужбовець, ймовірно через отриману контузію, втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій. За цих обставин ми не виключаємо потрапляння його в полон,

– повідомили у бригаді.

Зараз тривають пошуки зниклого військового.

Під час ворожого обстрілу постраждав ще 1 український боєць. Він зазнав поранення та був евакуйований для отримання медичної допомоги.

У штабі ООС раніше повідомили, що 9 лютого внаслідок обстрілу російських окупаційних військ поранення отримали 3 українських військових. При цьому було поранено 2 проросійських бойовиків та ще 2 ліквідовано.