21:44
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Що сталося з українським воїном, який таємниче зник біля Павлополя

      4289 Читать новость на русском
      Микола Гриненко
      Микола Гриненко / Скріншот відео допиту бойовиків

      Військовий 79 десатно-штурмової бригади Миколаєва таємничим чином зник поблизу Павлополя. Згодом з'ясувалося, що бойовики захопили його у полон. Відео з допитом українського військового вони опублікували на своїх ресурсах.

      23 січня представники 79 десатно-штурмової бригади Миколаєва сповістили, що того дня вранці зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з їхніх підрозділів. За словами військових, він виконував бойове завдання на одному зі спостережних постів поблизу Павлополя.

      Читайте також: Бойовики щосили намагаються вивести бійців ЗСУ на вогневий контакт: відео

      За деякий час бойовики оприлюднили відео, на якому чоловік, що назвався Миколою Гриненком розповів, як він потрапив у полон.

      Я викликався здійснювати завдання, перш за все, тому що хотів позачергову відпустку, відтак пішов на це добровільно. Ми висунулися, нас було чотири людини. Підлізли ми до посадки, метрів п'ятнадцять. Я підліз ближче та нарвався там чи на сигнальну міну, чи на розтяжку… Пролунав вибух, я впав і трохи загубився – тобто шум у голові та все перекрутилося. Оглянувся, коли більш-менш отямився, моїх хлопців уже поряд не було. Після цього почув, що йдуть ваші хлопці,
      – переконує він.

      За словами чоловіка, народився він 9 червня 1998 року у місті Новий Буг (Миколаївська область), де й зараз проживає на вулиці Воровського, 40. 31 січня 2018 року підписав контракт, а березні вже потрапив на передову (район Авдіївки).

      Крім того, чоловік розкритикував життя в Україні, чинного президента Петра Порошенка, події на Майдані та службу у Збройних Силах. Натомість окупантів похвалив – ті, нібито жодної агресії до нього не застосовували та начебто віддали куртку, коли у нього були зв’язанами руки та йому було холодно.

      У 79 бригаді підтвердили, що на відео – їхній військовослужбовець Микола Гриненко.

      Ми відзначаємо, що все сказане Миколою Гриненком на камеру окупантів є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах". Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживаємо всі заходи на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому,
      – наголосили у бригаді.

      Читайте також: Залякують, щоб вплинути на вибори: як бойовики використовують полонених українських бійців

      Як розповіла сестра Миколи Олена, її брат вже не вперше перебуває на Донбасі. Жінка стверджу, що нього не було причин залишати місце служби – "ніяких боргів або конфліктів у родині, навіть дівчини у нього немає".

      Коли ми дізналися, що брат зник, почали дзвонити командиру. Він взяв слухавку, але сказав, що нічого не може повідомити у телефонному режимі. Тому ми склали офіційну заяву – мама Миколи віднесла до військової частини, з якої той поїхав на схід. Весь тиждень намагалися дізнатися, що ж трапилось. Спочатку нам сказали, що брат мав вийти на пост, але напередодні за загадкових обставин зник разом зі зброєю. Згодом пояснили: четверо військових вийшли на завдання, але натрапили на сигнальну міну. Троє встигли повернутися, а Микола – ні,
      – додала вона.

      У 79 бригаді розповіли, що достеменно не знають обставин зникнення бійця. Певний час розшукували його у тилу, поки не з’явилася інформація про потрапляння в полон.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      сьогодні , 21:00 Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      Сергій Фурса 150
      Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      1767
      Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      703
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сьогодні , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 1240
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сьогодні , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 565
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук