Що сталося з українським воїном, який таємниче зник біля Павлополя

Військовий 79 десатно-штурмової бригади Миколаєва таємничим чином зник поблизу Павлополя. Згодом з'ясувалося, що бойовики захопили його у полон. Відео з допитом українського військового вони опублікували на своїх ресурсах.

23 січня представники 79 десатно-штурмової бригади Миколаєва сповістили, що того дня вранці зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з їхніх підрозділів. За словами військових, він виконував бойове завдання на одному зі спостережних постів поблизу Павлополя.

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За деякий час бойовики оприлюднили відео, на якому чоловік, що назвався Миколою Гриненком розповів, як він потрапив у полон.

Я викликався здійснювати завдання, перш за все, тому що хотів позачергову відпустку, відтак пішов на це добровільно. Ми висунулися, нас було чотири людини. Підлізли ми до посадки, метрів п'ятнадцять. Я підліз ближче та нарвався там чи на сигнальну міну, чи на розтяжку… Пролунав вибух, я впав і трохи загубився – тобто шум у голові та все перекрутилося. Оглянувся, коли більш-менш отямився, моїх хлопців уже поряд не було. Після цього почув, що йдуть ваші хлопці,

– переконує він.

За словами чоловіка, народився він 9 червня 1998 року у місті Новий Буг (Миколаївська область), де й зараз проживає на вулиці Воровського, 40. 31 січня 2018 року підписав контракт, а березні вже потрапив на передову (район Авдіївки).

Крім того, чоловік розкритикував життя в Україні, чинного президента Петра Порошенка, події на Майдані та службу у Збройних Силах. Натомість окупантів похвалив – ті, нібито жодної агресії до нього не застосовували та начебто віддали куртку, коли у нього були зв’язанами руки та йому було холодно.

У 79 бригаді підтвердили, що на відео – їхній військовослужбовець Микола Гриненко.

Ми відзначаємо, що все сказане Миколою Гриненком на камеру окупантів є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах". Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживаємо всі заходи на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому,

– наголосили у бригаді.

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Як розповіла сестра Миколи Олена, її брат вже не вперше перебуває на Донбасі. Жінка стверджу, що нього не було причин залишати місце служби – "ніяких боргів або конфліктів у родині, навіть дівчини у нього немає".

Коли ми дізналися, що брат зник, почали дзвонити командиру. Він взяв слухавку, але сказав, що нічого не може повідомити у телефонному режимі. Тому ми склали офіційну заяву – мама Миколи віднесла до військової частини, з якої той поїхав на схід. Весь тиждень намагалися дізнатися, що ж трапилось. Спочатку нам сказали, що брат мав вийти на пост, але напередодні за загадкових обставин зник разом зі зброєю. Згодом пояснили: четверо військових вийшли на завдання, але натрапили на сигнальну міну. Троє встигли повернутися, а Микола – ні,

– додала вона.

У 79 бригаді розповіли, що достеменно не знають обставин зникнення бійця. Певний час розшукували його у тилу, поки не з’явилася інформація про потрапляння в полон.