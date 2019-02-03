Залякують, щоб вплинути на вибори: як бойовики використовують полонених українських бійців

З початку року вже троє українських військових потрапили у полон до бойовиків. Все відбувалося за одним і тим же сценарієм: бійці раптово зникли з позицій, після чого з'явилися в сюжетах терористів.

Боєць 79-ої десантно-штурмової бригади Микола Гриненко зник 23 січня, а вже через тиждень російські найманці виклали з ним відео, на якому він дивиться в одну точку і лає Революцію Гідності й українську владу (швидше за все, боєць читає заздалегідь підготовлений текст).

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Хлопця упізнали побратими. Вони вважають – відео з'явилося не одразу після зникнення, бо з бійця вибивали зізнання, а все сказане ним на камеру зрежисовано кремлівською пропагандою.



Полонений Микола Гриненко

Такий сценарій російські найманці розігрують не вперше. Так, 18 січня зник боєць 58-ї окремої механізованої бригади Станіслав Панченко. Пізніше стало відомо, що він потрапив у полон. Його бойовики використали, щоб розповсюджувати свої фейки про плачевний стан української армії.



Полонений Станіслав Панченко

А в ніч на 29 грудня на сході України зник військовослужбовець 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Качинський. Вже через тиждень з'явилося відео, де він розповідав, що Збройні сили України змусили його стати дезертиром.

Захопленому українському бійцю бойовики провели екскурсію по Донецьку, яку також зафільмували. Хотіли довести, що у місті немає ніяких терористів, а люди живуть спокійним життям. Бійця запевнили, що він може вільно розмовляти українською мовою і навіть дозволили зателефонувати мамі. Однак, на відео видно, що чоловік наляканий, він майже нічого не говорить, лише киває головою.



Полонений Андрій Качинський

Військові експерти кажуть, такі дії бойовиків – один з методів гібридної війни. Російські найманці хочуть деморалізувати українців.

Йде тиск на Україну за допомогою військових канонічних методів, в тому числі і інформаційних, коли показують українцям про те, що їх захисники кажуть, що влада України все робить не так,

– сказав військовий експерт Олег Старіков.

А ще такими діями прокремлівськи сили намагаються вплинути на хід виборчої кампанії в Україні.

"Це один зі способів, яким вони будуть намагатися вплинути на наш вибір. Вони можуть активізуватися і, ризикуючи своїми солдатами, брати наших в полон. Їх будуть змушувати говорити політичні речі, які будуть впливати на користь тих чи інших політичних кандидатів та на користь Росії", – заявив військовий експерт Віталій Дайнега.

Використання полонених у такий спосіб можуть повторюватися і далі, кажуть експерти. І чим ближче до президентських виборів – тим частіше.