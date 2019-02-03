Запугивают, чтобы повлиять на выборы: как боевики используют пленных украинских бойцов

С начала года уже трое украинских военных попали в плен к боевикам. Все происходило по одному и тому же сценарию: бойцы внезапно исчезли с позиций, после чего появились в сюжетах террористов.

Боец 79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко исчез 23 января, а уже через неделю российские наемники выложили с ним видео, на котором он смотрит в одну точку и ругает Революцию Достоинства и украинскую власть (скорее всего, боец читает заранее подготовленный текст).

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Парня узнали собратья. Они считают – видео появилось не сразу после исчезновения, потому что с бойца выбивали признания, а все сказанное им на камеру срежиссировано кремлевской пропагандой.



Пленный Николай Гриненко

Такой сценарий российские наемники разыгрывают не впервые. Так, 18 января пропал боец 58-й отдельной механизированной бригады Станислав Панченко. Позже стало известно, что он попал в плен. Его боевики использовали, чтобы распространять свои фейки о плачевном состоянии украинской армии.



Пленный Станислав Панченко

А в ночь на 29 декабря на востоке Украины исчез военнослужащий 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Андрей Качинский. Уже через неделю появилось видео, где он рассказывал, что Вооруженные силы Украины заставили его стать дезертиром.

Захваченному украинскому бойцу боевики провели экскурсию по Донецку, которую также сняли. Хотели доказать, что в городе нет никаких террористов, а люди живут спокойной жизнью. Бойца заверили, что он может свободно разговаривать на украинском языке и даже разрешили позвонить маме. Однако, на видео видно, что человек напуган, он почти ничего не говорит, лишь кивает головой.



Пленный Андрей Качинский

Военные эксперты говорят, такие действия боевиков – один из методов гибридной войны. Российские наемники хотят деморализовать украинцев.

Идет давление на Украину с помощью военных канонических методов, в том числе и информационных, когда показывают украинцам о том, что их защитники говорят, что власть Украины все делает не так,

– сказал военный эксперт Олег Стариков.

А еще такими действиями прокремлевские силы пытаются повлиять на ход избирательной кампании в Украине.

"Это один из способов, которым они будут пытаться повлиять на наш выбор. Они могут активизироваться и, рискуя своими солдатами, брать наших в плен. Их будут заставлять говорить на политические вещи, которые будут влиять на пользу тех или иных политических кандидатов и на пользу России", – заявил военный эксперт Виталий Дайнега.

Использование пленных таким образом может повторяться и дальше, говорят эксперты. И чем ближе к президентским выборам – тем чаще.