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      Что произошло с украинским воином, который таинственно исчез возле Павлополя

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      Николай Гриненко
      Николай Гриненко / Скриншот видео допроса боевиков

      Военный 79 десатно-штурмовой бригады Николаева таинственным образом исчез вблизи Павлополя. Впоследствии выяснилось, что боевики захватили его в плен. Видео с допросом украинского военного они опубликовали на своих ресурсах.

      23 января представители 79 десатно-штурмовой бригады Николаева сообщили, что утром того дня исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из их подразделений. По словам военных, он выполнял боевое задание на одном из наблюдательных постов вблизи Павлополя.

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      Через некоторое время боевики обнародовали видео, на котором мужчина, назвавшийся Николаем Гриненко рассказал, как он попал в плен.

      Я вызывался осуществлять задание, прежде всего, потому что хотел внеочередной отпуск, поэтому пошел на это добровольно. Мы выдвинулись, нас было четыре человека. Подлезли мы до посадки, метров пятнадцать. Я подлез ближе и нарвался там или на сигнальную мину, или на растяжку ... раздался взрыв, я упал и немного потерялся то есть шум в голове и все перекрутилось. Оглянулся, когда более-менее очнулся, моих ребят уже рядом не было. После этого услышал, что идут ваши парни,
      – убеждает он.

      По словам мужчины, родился он 9 июня 1998 года в городе Новый Буг (Николаевская область), где и сейчас проживает на улице Воровского, 40. 31 января 2018 года подписал контракт, а марте уже попал на передовую (район Авдеевки).

      Кроме того, мужчина раскритиковал жизнь в Украине, действующего президента Петра Порошенко, события на Майдане и службу в Вооруженных Силах. Зато оккупантов похвалил – те, якобы никакой агрессии к нему не применяли и якобы отдали куртку, когда у него были связанные руки и ему было холодно.

      В 79 бригаде подтвердили, что на видео – их военнослужащий Николай Гриненко.

      Мы отмечаем, что все сказанное Николаем Гриненком на камеру оккупантов является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах". Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялось колоссальное психологическое давление. Принимаем все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой,
      – отметили в бригаде.

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      Как рассказала сестра Николая Елена, ее брат уже не впервые находится на Донбассе. Женщина утверждает, что у него не было причин покидать место службы – "никаких долгов или конфликтов в семье, даже девушки у него нет".

      Когда мы узнали, что брат исчез, начали звонить командиру. Он взял трубку, но сказал, что ничего не может сообщить в телефонном режиме. Поэтому мы составили официальное заявление – мама Николая отнесла к воинской части, из которой тот уехал на восток. Всю неделю пытались узнать, что же случилось. Сначала нам сказали, что брат должен был выйти на пост, но накануне при загадочных обстоятельствах исчез вместе с оружием. Впоследствии объяснили: четверо военных вышли на задание, но наткнулись на сигнальную мину. Трое успели вернуться, а Николай – нет,
      – добавила она.

      В 79 бригаде рассказали, что точно не знают обстоятельств исчезновения бойца. Некоторое время разыскивали его в тылу, пока не появилась информация о попадании в плен.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Донецка Война на Донбассе Новости Николаева Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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