10:20
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Боевики вовсю пытаются вывести бойцов ВСУ на огневой контакт: видео

      27 Читати новину українською

      Снова обстрелы на Донбассе. Девять раз боевики открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки. Били вблизи Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя, Марьинки и Крымского, пострадавших нет.

      Террористы постоянно пытались спровоцировать наших бойцов на огневой контакт, но ответа так и не получили – на Донбассе сейчас снег с дождем и плохая видимость.

      Читайте также: Сутки на фронте: пророссийские боевики на Донбассе понесли серьезные потери

      "Ежедневно они провоцируют нас на открытие огня – работают снайперы и пулеметчики", – рассказал военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ "Хост".

      И действительно, хоть погода не слишком склоняет к боевым действиям, террористы ни дня не молчат. Как говорят украинские воины – пытаются вывести их на огневой контакт, чтобы снайперу террористов было проще навестись.

      Даже выходят в полроста, пытаются нам помахать – вызывают все время, хотят подловить. Снайперы работают постоянно. Поэтому и пытаются вызвать нас на контакт,
      – объяснила военнослужащая батальона Донбасс-Украина ВСУ "Ведьма".

      Рассказала военная Яна и о характере обстрелов: в основном одиночные, крупным калибром с попыткой попасть в бойницы. Несмотря на мрачный военный день, не обходится на позициях и без праздника – военнослужащий Антон празднует на передовой свой 25-й день рождения. Радуется, что в этот день собратья рядом.

      "Конечно! Оно, как говорится, среди таких людей и себя находишь! – поделился мыслями именинник, военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ "Питбуль".

      Читайте также: Украинские военные сбили в небе над Приазовьем беспилотник оккупантов: видео

      Вечером собратья и сестры планируют собраться в блиндаже и поздравить товарища вкусненьким: тортик, салат, чай. Несмотря на постоянную стрельбу, бойцы на фронте не забывают о том, что они люди и как могут вносят тепло в обыденность.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 1336
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 января , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 175
      Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      24 января , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      Артем Овдієнко 2785
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 января , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 2453
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      24 января , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 328
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Жуткое ДТП на Николаевщине: появилось видео момента аварии
       2 января , 10:36
      Пророссийские кандидаты: кто у кого будет отбирать голоса
       16 января , 07:01
      Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
       12 ноября 2018 , 22:35
      Подарки для автомобилиста: что подарить и как выбрать
       27 декабря 2018 , 08:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук