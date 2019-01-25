Боевики вовсю пытаются вывести бойцов ВСУ на огневой контакт: видео

Снова обстрелы на Донбассе. Девять раз боевики открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки. Били вблизи Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя, Марьинки и Крымского, пострадавших нет.

Террористы постоянно пытались спровоцировать наших бойцов на огневой контакт, но ответа так и не получили – на Донбассе сейчас снег с дождем и плохая видимость.

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"Ежедневно они провоцируют нас на открытие огня – работают снайперы и пулеметчики", – рассказал военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ "Хост".

И действительно, хоть погода не слишком склоняет к боевым действиям, террористы ни дня не молчат. Как говорят украинские воины – пытаются вывести их на огневой контакт, чтобы снайперу террористов было проще навестись.

Даже выходят в полроста, пытаются нам помахать – вызывают все время, хотят подловить. Снайперы работают постоянно. Поэтому и пытаются вызвать нас на контакт,

– объяснила военнослужащая батальона Донбасс-Украина ВСУ "Ведьма".

Рассказала военная Яна и о характере обстрелов: в основном одиночные, крупным калибром с попыткой попасть в бойницы. Несмотря на мрачный военный день, не обходится на позициях и без праздника – военнослужащий Антон празднует на передовой свой 25-й день рождения. Радуется, что в этот день собратья рядом.

"Конечно! Оно, как говорится, среди таких людей и себя находишь! – поделился мыслями именинник, военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ "Питбуль".

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Вечером собратья и сестры планируют собраться в блиндаже и поздравить товарища вкусненьким: тортик, салат, чай. Несмотря на постоянную стрельбу, бойцы на фронте не забывают о том, что они люди и как могут вносят тепло в обыденность.