Сутки на фронте: пророссийские боевики на Донбассе понесли серьезные потери

24 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В то же время, по данным разведки, пять оккупантов было уничтожено и еще один ранен.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 миллиметров вблизи поселка Крымское, информирует штаб ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел обстрел: из автоматических гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – поблизу поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка,

– говорится в сводке.

К счастью, в результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

А вот по данным разведки, 24 января пять оккупантов было уничтожено и один ранен.

Добавим, что в Киев недавно привезли много раненых украинских военных из Донбасса. Большинство из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).