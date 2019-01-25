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      Сутки на фронте: пророссийские боевики на Донбассе понесли серьезные потери

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      Враг 9 раз открывал огонь по украинским защитникам
      Враг 9 раз открывал огонь по украинским защитникам / 24 канал

      24 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. В то же время, по данным разведки, пять оккупантов было уничтожено и еще один ранен.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 миллиметров вблизи поселка Крымское, информирует штаб ООС.

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      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел обстрел: из автоматических гранатометов – в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов поблизу поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка,
      говорится в сводке.

      К счастью, в результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

      А вот по данным разведки, 24 января пять оккупантов было уничтожено и один ранен.

      Добавим, что в Киев недавно привезли много раненых украинских военных из Донбасса. Большинство из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего нуждаются в переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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