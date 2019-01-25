Доба на фронті: проросійські бойовики на Донбасі зазнали серйозних втрат

24 січня російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. У той же час, за даними розвідки, п'ять окупантів було знищено та ще одного поранено.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120 міліметрів поблизу селища Кримське, інформує штаб ООС.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів обстріл: з автоматичних гранатометів – в районі населеного пункту Водяне; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів –поблизу селища Гнутове; з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Чермалик; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль;

двічі з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка,

– йдеться у зведенні.

На щастя, в результаті обстрілів жоден український захисник не постраждав.

А ось за даними розвідки, 24 січня п'ять окупантів було знищено та одного поранено.

Додамо, що до Києва нещодавно привезли багато поранених українських військових з Донбасу. Низка із них мають важкі поранення, які перш за все потребують переливанні крові 2 та 3 груп (резус мінус).