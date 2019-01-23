На Донбасі зник український розвідник
У середу вранці, 23 січня, у районі Павлополя на Донеччині зник український військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади з Миколаєва.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.
Там уточнили, що боєць зник близько 4:00 у районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів.
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Зараз військового шукають та вживають заходів для якомога швидшого встановлення його місця перебування.
Джерело: 24 канал
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