На Донбасі зник український розвідник

У середу вранці, 23 січня, у районі Павлополя на Донеччині зник український військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади з Миколаєва.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Там уточнили, що боєць зник близько 4:00 у районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів.

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Зараз військового шукають та вживають заходів для якомога швидшого встановлення його місця перебування.