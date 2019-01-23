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      На Донбасі зник український розвідник

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      На Донбасі зник розвідник з 79-ї десантно-штурмової бригади
      На Донбасі зник розвідник з 79-ї десантно-штурмової бригади

      У середу вранці, 23 січня, у районі Павлополя на Донеччині зник український військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади з Миколаєва.

      Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

      Там уточнили, що боєць зник близько 4:00 у районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів.

      Читайте також: До Києва привезли багато важкопоранених військових з Донбасу: бійцям потрібна кров

      Зараз військового шукають та вживають заходів для якомога швидшого встановлення його місця перебування.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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