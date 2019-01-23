На Донбассе исчез украинский разведчик

В среду утром, 23 января, в районе Павлополя в Донецкой области исчез украинский военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Там уточнили, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов.

Читайте также: В Киев привезли много тяжелораненых военнослужащих из Донбасса: бойцам нужна кровь

Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места нахождения.