На Донбассе исчез украинский разведчик
В среду утром, 23 января, в районе Павлополя в Донецкой области исчез украинский военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева.
Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.
Там уточнили, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов.
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Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места нахождения.
Источник: 24 канал
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