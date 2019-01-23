18:07
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: Вилкул украл что-то в Мураева. Радикальные наказания от Ляшко
      Вєсті.UA
      20:28, 22 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На Донбассе исчез украинский разведчик

      76 Читати новину українською
      На Донбассе исчез разведчик с 79-й десантно-штурмовой бригады
      На Донбассе исчез разведчик с 79-й десантно-штурмовой бригады

      В среду утром, 23 января, в районе Павлополя в Донецкой области исчез украинский военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева.

      Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

      Там уточнили, что боец пропал около 4:00 в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов.

      Читайте также: В Киев привезли много тяжелораненых военнослужащих из Донбасса: бойцам нужна кровь

      Сейчас военного ищут и принимают меры для скорейшего установления его места нахождения.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 8
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сегодня , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 250
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4194
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сегодня , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 755
      "Черные рейсы": авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 16:00 "Черные рейсы": авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 3939
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В Киеве появилась первая велодорожка
       18 августа 2012 , 15:10 1
      Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча
       10 августа 2018 , 00:03
      Украинский форвард забил роскошный гол в чемпионате Германии
       3 ноября 2018 , 16:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук