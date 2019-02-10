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      На Донбассе исчез украинский военный: боец мог попасть в плен

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      На Донбассе исчез военный 128-й ОГШБ
      На Донбассе исчез военный 128-й ОГШБ / 24 канал

      В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 февраля исчез военный из закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Боец мог попасть в плен пророссийских боевиков.

      Военный исчез после обстрела пророссийскими боевиками взводного опорного пункта бойцов ООС, сообщили на Facebook странице бригады.

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      Военнослужащий, вероятно из-за полученной контузии, потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадания в плен,
      – сообщили в бригаде.

      Сейчас продолжаются поиски пропавшего военного.

      Во время вражеского обстрела пострадал еще 1 украинский боец. Он получил ранение и был эвакуирован для получения медицинской помощи.

      В штабе ООС ранее сообщили, что 9 февраля в результате обстрела российских оккупационных войск ранения получили 3 украинских военных. При этом ранели 2 пророссийских боевиков и еще 2 ликвидировали.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Закарпатья Заложники Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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