Ситуация на Донбассе: оккупанты открыли огонь и понесли потери

9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате два оккупанта уничтожены и два получили ранения.

Из-за преступных обстрелы российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм – в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм – вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Старогнатовка;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское; из минометов 82–го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Майское.

По данным разведки, 8 февраля украинскими воинами уничтожена одна боевая бронированная машина противника

– говорится в сообщении.

10 февраля враг огонь не открывал.