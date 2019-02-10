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      Ситуация на Донбассе: оккупанты открыли огонь и понесли потери

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      Ситуация на Донбассе: оккупанты открыли огонь и понесли потери
      Ситуация на Донбассе: оккупанты открыли огонь и понесли потери / glavcom.ua

      9 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате два оккупанта уничтожены и два получили ранения.

      Из-за преступных обстрелы российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм – в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм – вблизи города Авдеевка; из автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Старогнатовка;
      из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Чермалык.

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское; из минометов 82–го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Майское.

      По данным разведки, 8 февраля украинскими воинами уничтожена одна боевая бронированная машина противника
      – говорится в сообщении.

      10 февраля враг огонь не открывал.

       

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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