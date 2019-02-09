Украина потеряла еще одного героя на Донбассе: известно имя бойца – фото

В пятницу, 8 февраля, на Донбассе погиб украинский военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Игорь Наконечный по прозвищу "Замок". Дома у него остались жена и двое дочерей.

На Facebook-странице бригады указано, что с началом российской агрессии "Замок", не раздумывая, пошел защищать украинскую землю

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Игорь погиб возле Авдеевской промзоны от вражеской пули. На момент начала российско-украинской войны он вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области.

Он не просто защищал независимость государства, а боролся и за свой дом, за свою семью,

– вспоминают бойцы.

С 2015 года Наконечный служил в 54-м ОРБ, затем в 72-м ОМБр имени Черных Запорожцев, где за преданную службу получил "Знак Почета" от Министерства обороны Украины. Затем служил в 28 ОМБр.

Мужчина перешел в "Холодный Яр" в 2018 году, когда та воевала под Волновахой. Сказал. что хочет присоединиться к ее рядам, потому что увлекается подвигами ее бойцов.

Всегда жизнерадостный и веселый, Игорь был душой компании. Также увлекался спортом, всегда поддерживал себя в отличной физической форме,

– написали собратья.

8 февраля российские оккупационные войска продолжили обстреливать украинские позиции на Донбассе, в результате чего погиб один военный. Оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.