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      Україна втратила ще одного героя на Донбасі: відоме ім'я бійця – фото

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      Україна втратила ще одного героя на Донбасі: відоме ім'я бійця
      Україна втратила ще одного героя на Донбасі: відоме ім'я бійця / Фото з Facebook-сторінки 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"

      У п'ятницю, 8 лютого, на Донбасі загинув український військовий 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ігор Наконечний на прізвисько "Замок". Вдома у нього залишилися дружина та двоє доньок.

      На Facebook-сторінці бригади зазначено, що із початком російської агресії "Замок", не роздумуючи, пішов захищати українську землю

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      Ігор загинув біля авдіївської промзони від ворожої кулі. На момент початку російсько-української війни він разом із дружиною мешкали у місті Волноваха Донецької області.

      Він не просто захищав незалежність держави, а боровся і за свою власну домівку, за свою сім’ю,
      – пригадують бійці.

      Від 2015 року Наконечний служив у 54-у ОРБ, потім у 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців, де за віддану службу отримав "Знак пошани" від Міністерства оборони України. Потім служив у 28 ОМБр.

      Чоловік перейшов до "Холодного Яру" 2018 року, коли та воювала під Волновахою. Сказав. що хоче доєднатися до її лав, бо захоплюється подвигами її бійців.

      Завжди життєрадісний та веселий, Ігор був душею компанії. Також захоплювався спортом, завжди підтримував себе у чудовій фізичній формі,
      – написали побратими.

      8 лютого російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українські позиції на Донбасі, внаслідок чого загинув один військовий. Окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Втрати Жертви
      Джерело: 24 канал
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