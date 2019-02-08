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      Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

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      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      8 лютого російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українські позиції на Донбасі, внаслідок чого загинув один військовий.

      Окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Проросійські бйоовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів, великокаліберних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї в районі населених пунктів Авдіївка, Водяне, Павлопіль, Кримське, Зайцеве та хутора Вільний. Окрім того, на авдіївському напрямі працював ворожий снайпер.

      Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення,
      – зазначили у штабі.

      У відповідь на такі провокації російьких окупаційний військ українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Зброя Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
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