Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

8 лютого російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українські позиції на Донбасі, внаслідок чого загинув один військовий.

Окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Проросійські бйоовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів, великокаліберних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї в районі населених пунктів Авдіївка, Водяне, Павлопіль, Кримське, Зайцеве та хутора Вільний. Окрім того, на авдіївському напрямі працював ворожий снайпер.

Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення,

– зазначили у штабі.

У відповідь на такі провокації російьких окупаційний військ українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.