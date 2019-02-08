Украина понесла непоправимую потерю на Донбассе

8 февраля российские оккупационные войска продолжили обстреливать украинские позиции на Донбассе, в результате чего погиб один военный.

Оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов, крупнокалиберных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия в районе населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Павлополь, Крымское, Зайцево и хутора Свободный. Кроме того, на авдеевском направлении работал вражеский снайпер.

Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения,

– отметили в штабе.

В ответ на такие провокации российских оккупационный войск украинские военные применяли очередные огневые средства.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.