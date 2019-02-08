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      Українські військові кількома пострілами знищили техніку проросійських бойовиків на Донбасі

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      Українські військові на Донбасі зі "Стугни" знищили техніку проросійських бойовиків
      Українські військові на Донбасі зі "Стугни" знищили техніку проросійських бойовиків

      Військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за 5 днів знищили 4 одиниці техніки російсько- окупаційних військ. Всі випадки сталися під час спроби проросійських бойовиків наблизитись до українських позицій та атакувати їх.

      Всі знищення відбулися в межах права ЗСУ на адекватну відповідь на дії ворога, повідомив у Facebook ветеран АТО, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабіч.

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      На військовому сленгу це називається "заПТУРили". Чотири постріли, чотири ракети – чотири влучення. Українським комплексом "Стугна" (хоча "вони" стверджували, що це "Джавеліни"),
      – написав Бабіч.

      Так, 30 січня українські військові знищили військовий автомобіль КАМАЗ із проросійськими бойовиками;
      31 січня – легкий броньований багатоцільовий транспортер (тягач) з зенітною установкою калібру 23 міліметри та розрахунком;
      3 лютого – легкий броньований багатоцільовий транспортер (тягач) з зенітною установкою калібру 23 міліметри та розрахунком;
      4 лютого – автомобіль КРАЗ із проросійськими бойовиками.

      Ветеран АТО наголосив, що техніку окупантів ліквідували не "спеціально запрошені фахівці", а кілька різних штатних розрахунків бригади. Документи бійців подали на нагородження.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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