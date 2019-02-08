Українські військові кількома пострілами знищили техніку проросійських бойовиків на Донбасі

Військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за 5 днів знищили 4 одиниці техніки російсько- окупаційних військ. Всі випадки сталися під час спроби проросійських бойовиків наблизитись до українських позицій та атакувати їх.

Всі знищення відбулися в межах права ЗСУ на адекватну відповідь на дії ворога, повідомив у Facebook ветеран АТО, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Гліб Бабіч.

Читайте також: Ворожі танки на Донбасі: де окупанти розташували важке озброєння

На військовому сленгу це називається "заПТУРили". Чотири постріли, чотири ракети – чотири влучення. Українським комплексом "Стугна" (хоча "вони" стверджували, що це "Джавеліни"),

– написав Бабіч.

Так, 30 січня українські військові знищили військовий автомобіль КАМАЗ із проросійськими бойовиками;

31 січня – легкий броньований багатоцільовий транспортер (тягач) з зенітною установкою калібру 23 міліметри та розрахунком;

3 лютого – легкий броньований багатоцільовий транспортер (тягач) з зенітною установкою калібру 23 міліметри та розрахунком;

4 лютого – автомобіль КРАЗ із проросійськими бойовиками.



Ветеран АТО наголосив, що техніку окупантів ліквідували не "спеціально запрошені фахівці", а кілька різних штатних розрахунків бригади. Документи бійців подали на нагородження.