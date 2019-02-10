Ситуація на Донбасі: окупанти відкрили вогонь і зазнали втрат

9 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок цього двох окупантів знищено та двоє отримали поранення.

Через злочинні обстріли російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з мінометів калібру 120 мм – в районі селища ПІСКИ; з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста АВДІЇВКА; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту СТАРОГНАТІВКА;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села ПАВЛОПІЛЬ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЧЕРМАЛИК.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища НОВОТОШКІВСЬКЕ; з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села КРИМСЬКЕ; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі селища ТРАВНЕВЕ.

За даними розвідки,8 лютого українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину противника

– йдеться у повідомлені.

10 лютого ворог вогонь не відкривав.