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      Боєць із Закарпаття потрапив у полон бойовиків на Донбасі: що про нього відомо

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      Боєць 128 бригади ЗСУ Ігор Мирончук потрапив у полон бойовиків
      Боєць 128 бригади ЗСУ Ігор Мирончук потрапив у полон бойовиків / Фото з соціальних мереж

      Військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ 9 лютого потрапив у полон до проросійських бойовиків на Донбасі. Бійця звуть Ігор Мирончук.

      Військовий зник після обстрілу бойовиками взводного опорного пункту бійців Операції Об’єднаних сил. Через ймовірну отриману контузію Мирончук міг втратити орієнтування на місцевості та вирушити у напрямку ворожих позицій.

      Читайте також: Проросійські бойовики вбили українського військового, проте самі зазнали суттєвих втрат

      Побратими бійця впізнали на фото і відео, які поширили ЗМІ проросійських бойовиків.

      "На відео, записаному та змонтованому з метою пропаганди, пригнічений стан Ігоря, фрази, не властиві йому за будь-яких звичайних обставин, друзі та побратими Ігоря пояснюють моральним тиском, якому він піддається в полоні", – повідомили на Facebook-сторінці 128-ї бригади.

      Дивіться відео допиту Ігрия Мирончука, який влаштували бойовики:

      На кадрах боєць говорить написані російськими пропагандистами фрази. Він повторює ті ж самі фейки, які раніше змушені були озвучувати інші українські військовополонені.

      На деяких фрагментах змонтованого запису чітко видно, як його очі бігають по рядках написаного тексту. Ми в жодному разі не засуджуємо Ігоря за сказане на камеру,
      – наголосили у бригаді.

      У родині військового розповідають, що Мирончук зателефонував мамі близько 15:00 і сказав: "Я у біді", повідомила "Медійна ініціатива за права людини".

      "Мама і не могла уявити, – у якій. До того ж, такі панічні слова для нього були не властиві, бо в Ігоря голос завжди бадьорий. Пізніше з інтернету дізналися, що потрапив у полон", – розповіла дружина бійця Ольга.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Закарпаття Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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