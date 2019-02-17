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      Проросійські бойовики вбили українського військового, проте самі зазнали суттєвих втрат

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      Ситуація на Донбасі: загинув 1 український військовий та 5 бойовиків
      Ситуація на Донбасі: загинув 1 український військовий та 5 бойовиків / Ілюстративне фото

      В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 16 лютого загинув 1 український військовий, ще 2 бійців зазнали поранень. Того дні проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому застосовували заборонену мінськими угодами зброю.

      При цьому російські окупаційні війська теж зазнали втрат: ліквідовано 5 бойовиків та ще 4 – поранено, повідомили у штабі ООС.

      Окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Авдіївки; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі Павлополя; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Гнутового.

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      Під ворожі обстріли потрапили українські захисники Кримського. Один раз обстріл вівся з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Другий обстріл – зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      Українські військові оборонялися, відповідаючи на ворожий вогонь черговими вогневими засобами.

      Поблизу Водяного проросійські бойовики обстріляли позиції бійців ООС із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      У районі Катеринівки окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.

       

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Жертви Новини України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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