При розмінуванні схованки з боєприпасами на Донеччині стався вибух: загинув рятувальник
Під час розмінування нежитлового будинку у прифронтовому районі Донеччини поблизу села Нетайлове 16 лютого загинув рятувальник.
Ще троє поліцейських поранені.
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У прес-службі поліції повідомили, що на виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схованка боєприпасів.
При знешкодженні небезпечних предметів стався вибух, в результаті якого на місці події загинув 48-річний працівник ДСНС. Поліцейські з осколковими травмами були направлені санавіацією до Дніпра. Наразі лікарі борються за життя наймолодшого поліцейського, якому всього 21 рік.
Джерело: 24 канал
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