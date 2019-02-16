При розмінуванні схованки з боєприпасами на Донеччині стався вибух: загинув рятувальник

Під час розмінування нежитлового будинку у прифронтовому районі Донеччини поблизу села Нетайлове 16 лютого загинув рятувальник.

Ще троє поліцейських поранені.

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У прес-службі поліції повідомили, що на виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району слідчо-оперативна група поліції виявила у нежитловому будинку схованка боєприпасів.

При знешкодженні небезпечних предметів стався вибух, в результаті якого на місці події загинув 48-річний працівник ДСНС. Поліцейські з осколковими травмами були направлені санавіацією до Дніпра. Наразі лікарі борються за життя наймолодшого поліцейського, якому всього 21 рік.