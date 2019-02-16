При разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области произошел взрыв: погиб спасатель
Во время разминирования нежилого дома в прифронтовом районе Донецкой области вблизи села Нетайлово 16 февраля погиб спасатель.
Еще трое полицейских ранены.
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В пресс-службе полиции сообщили, что на выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме тайник боеприпасов.
При обезвреживании опасных предметов произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погиб 48-летний работник ГСЧС. Полицейские с осколочными травмами были направлены санавиацией в Днепр. Сейчас врачи борются за жизнь молодого полицейского, которому всего 21 год.
Источник: 24 канал
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