При разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области произошел взрыв: погиб спасатель

Во время разминирования нежилого дома в прифронтовом районе Донецкой области вблизи села Нетайлово 16 февраля погиб спасатель.

Еще трое полицейских ранены.

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В пресс-службе полиции сообщили, что на выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме тайник боеприпасов.

При обезвреживании опасных предметов произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погиб 48-летний работник ГСЧС. Полицейские с осколочными травмами были направлены санавиацией в Днепр. Сейчас врачи борются за жизнь молодого полицейского, которому всего 21 год.