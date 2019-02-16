Оккупационная администрация России заминировала территорию в Амвросиевке

Пророссийские боевики вблизи линии разграничения заминировали территорию в оккупированной Амвросиевке, что в Донецкой области. О каком именно объекте идет речь – штаб ООС не сообщает.

Семь знаков, предупреждающих о минной опасности, обнаружили во время патрулирования 14 февраля наблюдатели ОБСЕ.

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В штабе Операции Объединенных сил отметили, что украинская сторона постоянно проводит работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. Однако это остается односторонней инициативой.

К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет, исключительно, украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе,

– отметили в пресс-службе ООС.