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      Оккупационная администрация России заминировала территорию в Амвросиевке

      123 Читати новину українською
      Амвросиевка
      Амвросиевка / wikimapia.org

      Пророссийские боевики вблизи линии разграничения заминировали территорию в оккупированной Амвросиевке, что в Донецкой области. О каком именно объекте идет речь – штаб ООС не сообщает.

      Семь знаков, предупреждающих о минной опасности, обнаружили во время патрулирования 14 февраля наблюдатели ОБСЕ.

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      В штабе Операции Объединенных сил отметили, что украинская сторона постоянно проводит работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. Однако это остается односторонней инициативой.

      К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет, исключительно, украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе,
      – отметили в пресс-службе ООС.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Новости Донецка Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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