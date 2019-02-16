Окупаційна адміністрація Росії замінувала територію в Амвросіївці

Проросійські бойовики поблизу лінії розмежування замінували територію в окупованій Амвросіївці, що у Донецькій області. Про який саме об'єкт йдеться – штаб ООС не повідомляє.

Сім знаків, що попереджають про мінну небезпеку, виявили під час патрулювання 14 лютого спостерігачі ОБСЄ.

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У штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що українська сторона постійно проводить роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Проте це лишається односторонньою ініціативою.

На жаль, мирні ініціативи в цьому напрямку проявляє, виключно, українська сторона, в той час як окупаційна адміністрація та збройні формування Російської Федерації демонструють лише зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі,

– зазначили у прес-службі ООС.