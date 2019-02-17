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      Пророссийские боевики убили украинского военного, однако сами понесли существенные потери

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      Ситуация на Донбассе: погиб 1 украинский военный и 5 боевиков
      Ситуация на Донбассе: погиб 1 украинский военный и 5 боевиков / Иллюстративное фото

      В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 февраля погиб 1 украинский военный, еще 2 бойцов получили ранения. Того дня пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

      При этом российские оккупационные войска тоже понесли потери: ликвидировано 5 боевиков и еще 4 – ранены, сообщили в штабе ООС.

      Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Гнутово.

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      Под враждебные обстрелы попали украинские защитники Крымского. Один раз обстрел велся из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Второй обстрел – с станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      Украинские военные оборонялись, отвечая на вражеский огонь дежурными огневыми средствами.

      Вблизи Водяного пророссийские боевики обстреляли позиции бойцов ООС с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В районе Катериновки оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

       

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы
      Источник: 24 канал
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