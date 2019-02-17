Пророссийские боевики убили украинского военного, однако сами понесли существенные потери

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 февраля погиб 1 украинский военный, еще 2 бойцов получили ранения. Того дня пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

При этом российские оккупационные войска тоже понесли потери: ликвидировано 5 боевиков и еще 4 – ранены, сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле Гнутово.

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Под враждебные обстрелы попали украинские защитники Крымского. Один раз обстрел велся из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Второй обстрел – с станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные оборонялись, отвечая на вражеский огонь дежурными огневыми средствами.

Вблизи Водяного пророссийские боевики обстреляли позиции бойцов ООС с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.