Українські захисники дали гідну відсіч ворогу: відео бою біля Мар'їнки

Ситуація біля окупованого Донецька дуже напружена: бойовики не припиняють вогню й аж надто активізувалися біля Мар'їнки. Кореспондент 24 каналу побував на позиціях української армії й на власні очі бачив обстріли на окупованому Донбасі.

Журналісти 24 каналу потрапили на позиції біля Мар'їнки вже затемна – у найнебезпечніший час. Було чути, як неподалік лягали міни.

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Ворог стріляв з великокаліберної гвинтівки з окупованого селища Олександрівка. Українським оборонцям надійшов наказ погасити вогневу точку противника: зав'язався бій.



ЗСУ відповіли на обстріли окупантів

У цей час до позицій ворога під'їхав автомобіль, який виказав себе світлом фар.

Можливо, підвозять боєприпаси або якась ротація у них. А може підвозять людей чи техніку,

– припустив солдат "Васильович".

Українські армійці дали знати противникам, що виявили їх.

Зранку ж під Мар'їнкою настала тиша: кулеметна черга вгамувала ворога. І більше ні пострілів, ні автівок на їх позиціях не чути.

Що відомо про Мар'їнку? Це – велике місто, що розташоване фактично впритул до Петровського району Донецька. Звільнене Збройними силами України 5 серпня 2014 року, до цієї дати переходило з "рук в руки". Періодично місто обстрілюється окупантами та терористами з Донецька.