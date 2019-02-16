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      Українські захисники дали гідну відсіч ворогу: відео бою біля Мар'їнки

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      Ситуація біля окупованого Донецька дуже напружена: бойовики не припиняють вогню й аж надто активізувалися біля Мар'їнки. Кореспондент 24 каналу побував на позиціях української армії й на власні очі бачив обстріли на окупованому Донбасі.

      Журналісти 24 каналу потрапили на позиції біля Мар'їнки вже затемна – у найнебезпечніший час. Було чути, як неподалік лягали міни.

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      Ворог стріляв з великокаліберної гвинтівки з окупованого селища Олександрівка. Українським оборонцям надійшов наказ погасити вогневу точку противника: зав'язався бій.

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      У цей час до позицій ворога під'їхав автомобіль, який виказав себе світлом фар.

      Можливо, підвозять боєприпаси або якась ротація у них. А може підвозять людей чи техніку,
      – припустив солдат "Васильович".

      Українські армійці дали знати противникам, що виявили їх.

      Зранку ж під Мар'їнкою настала тиша: кулеметна черга вгамувала ворога. І більше ні пострілів, ні автівок на їх позиціях не чути. 

      Що відомо про Мар'їнку? Це – велике місто, що розташоване фактично впритул до Петровського району Донецька. Звільнене Збройними силами України 5 серпня 2014 року, до цієї дати переходило з "рук в руки". Періодично місто обстрілюється окупантами та терористами з Донецька.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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