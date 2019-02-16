Украинские защитники дали достойный отпор врагу: видео боя возле Марьинки

Ситуация возле оккупированного Донецка очень напряженная: боевики не прекращают огонь и уж слишком активизировались у Марьинки. Корреспондент 24 канала побывал на позициях украинской армии и собственными глазами видел обстрелы на оккупированном Донбассе.

Журналисты 24 канала попали на позиции возле Марьинки уже затемно – в самое опасное время. Было слышно, как неподалеку ложились мины.

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Враг стрелял из крупнокалиберной винтовки из оккупированного поселка Александровка. Украинским защитникам поступил приказ погасить огневую точку противника: завязался бой.

ВСУ ответили на обстрелы оккупантов

В это время к позициям врага подъехал автомобиль, который выдал себя светом фар.

Возможно, подвозят боеприпасы или какая-то ротация у них. А может подвозят людей или технику,

– предположил солдат "Васильевич".

Украинские армейцы дали знать противникам, что обнаружили их.

Утром же под Марьинкой наступила тишина: пулеметная очередь угомонила врага. И больше ни выстрелов, ни машин на их позициях не слышно.

Что известно про Марьинку?

Это – большой город, расположенный фактически вплотную к Петровскому району Донецка. Освобожден Вооруженными силами Украины 5 августа 2014 года, до этой даты переходил из рук в руки. Периодически город обстреливается оккупантами и террористами из Донецка.