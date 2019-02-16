22:31
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украинские защитники дали достойный отпор врагу: видео боя возле Марьинки

      146 Читати новину українською

      Ситуация возле оккупированного Донецка очень напряженная: боевики не прекращают огонь и уж слишком активизировались у Марьинки. Корреспондент 24 канала побывал на позициях украинской армии и собственными глазами видел обстрелы на оккупированном Донбассе.

      Журналисты 24 канала попали на позиции возле Марьинки уже затемно – в самое опасное время. Было слышно, как неподалеку ложились мины.

      Читайте также: При разминировании тайника с боеприпасами на Донетчине произошел взрыв: погиб спасатель

      Враг стрелял из крупнокалиберной винтовки из оккупированного поселка Александровка. Украинским защитникам поступил приказ погасить огневую точку противника: завязался бой.

      Війна на Донбасі

      ВСУ ответили на обстрелы оккупантов

      В это время к позициям врага подъехал автомобиль, который выдал себя светом фар.

      Возможно, подвозят боеприпасы или какая-то ротация у них. А может подвозят людей или технику,
      – предположил солдат "Васильевич".

      Украинские армейцы дали знать противникам, что обнаружили их.

      Утром же под Марьинкой наступила тишина: пулеметная очередь угомонила врага. И больше ни выстрелов, ни машин на их позициях не слышно.

      Что известно про Марьинку?
      Это – большой город, расположенный фактически вплотную к Петровскому району Донецка. Освобожден Вооруженными силами Украины 5 августа 2014 года, до этой даты переходил из рук в руки. Периодически город обстреливается оккупантами и террористами из Донецка.

      blog_ava
      В России рухнула очередная многоэтажка: под завалами университета ищут студентов – видео
      сегодня
      712
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      сегодня , 22:04 Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      98
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      сегодня , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 585
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сегодня , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 489
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сегодня , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1109
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сегодня , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 242
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Московско-жидовская власть": мэр украинского города отличился антисемитским заявлением (видео)
       14 мая 2018 , 12:46
      Абромавичуса не убедили остаться
       4 февраля 2016 , 21:36
      За первый день работы TruCam составлен 231 протокол
       17 октября 2018 , 12:06
      Лучший игрок Шахтера продлил контракт с клубом
       29 ноября 2018 , 16:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук