Росія готується до повномасштабної війни з Україною: карта

Україні загрожує реальна повномасштабна війна з боку Російської Федерації. Остання наразі веде активну підготовку до нападу з прикордонних до України областей та окупованого Криму.

Москва розпочала відкриту агресію проти України ще 5 років тому, коли незаконно окупувала Крим та розгорнула війну на Донбасі. Проте навіть зараз вона не збирається відмовлятися від агресії та планує "досягнення своїх цілей в Україні збройним шляхом".

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Загроза повномасштабної війни – це не декларація. Вона цілком реальна, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника. Приготування тривають поблизу кордону України в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях і на території анексованого Криму,

– заявив Президент України Петро Порошенко.

Кремль почав розгортати нові збройні сили поблизу українських кордонів. Це може свідчити про нарощення військового потенціалу для нового вторгнення.



Росія нарощує сили на кордоні з Україною: звідки чекати удару

На західному стратегічному напрямку РФ продовжує формувати Об’єднане стратегічне командування "Захід". Воно складається з двох загальновійськових армій, танкової армії, армійського корпусу, армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

На Південно-західному стратегічному напрямку 8 загальновійськова армія безпосередньо управляє двома російськими армійськими корпусами, що розгорнули свої сили на в окупованих Донецькій і Луганській областях.

"Ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону. На території тимчасово окупованого Криму агресор створив потужне об’єднання військ, яке включає наземний, повітряний і морський компоненти, загальною чисельністю понад 30 тисяч військових", – додав президент.

Окрім того, Росія формує і розгортає поблизу кордону з Україною ракетні частини, оснащені комплексами "Іскандер".

"Створення ударних оперативних сил абсолютно нічого спільного з обороною для РФ не має. Вони призначені для військового удару. І саме до цього готується Кремль", – підсумував Порошенко.

Чому Путін хоче захопити Україну? Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.