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      Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта

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      Россия готовится к большой войне с Украиной и сосредотачивает военные силы на границе
      Россия готовится к большой войне с Украиной и сосредотачивает военные силы на границе / Фото из открытых источников

      Украине грозит реальная полномасштабная война со стороны Российской Федерации. Последняя сейчас ведет активную подготовку к нападению из приграничных к Украине областей и оккупированного Крыма.

      Москва начала открытую агрессию против Украины еще 5 лет назад, когда незаконно оккупировала Крым и развернула войну на Донбассе. Однако даже сейчас она не собирается отказываться от агрессии и планирует "достижения своих целей в Украине вооруженным путем".

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      Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления продолжаются вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма,
      – заявил Президент Украины Петр Порошенко.

      Кремль начал разворачивать новые вооруженные силы вблизи украинских границ. Это может свидетельствовать о наращивании военного потенциала для нового вторжения.

      Росія готується до війни з Україною
      Россия наращивает силы на границе с Украиной: откуда ждать удара

      На западном стратегическом направлении РФ продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад". Оно состоит из двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и противовоздушной обороны.

      На Юго-Западном стратегическом направлении 8 общевойсковая армия непосредственно управляет двумя российскими армейскими корпусами, которые развернули свои силы на оккупированных Донецкой и Луганской областях.

      "Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных", – добавил президент.

      Кроме того, Россия формирует и развивает вблизи границы с Украиной ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

      "Создание ударных оперативных сил абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Они предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", – подытожил Порошенко.

      Почему Путин хочет захватить Украину?
      Российский президент Владимир Путин будет продолжать бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "большую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что глава Кремля имеет две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше нацелен на соседнюю Украину.

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Война Война на Донбассе Владимир Путин Новости России Оружие
      Источник: 24 Канал
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