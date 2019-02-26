Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной: карта

Украине грозит реальная полномасштабная война со стороны Российской Федерации. Последняя сейчас ведет активную подготовку к нападению из приграничных к Украине областей и оккупированного Крыма.

Москва начала открытую агрессию против Украины еще 5 лет назад, когда незаконно оккупировала Крым и развернула войну на Донбассе. Однако даже сейчас она не собирается отказываться от агрессии и планирует "достижения своих целей в Украине вооруженным путем".

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Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления продолжаются вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма,

– заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Кремль начал разворачивать новые вооруженные силы вблизи украинских границ. Это может свидетельствовать о наращивании военного потенциала для нового вторжения.



Россия наращивает силы на границе с Украиной: откуда ждать удара

На западном стратегическом направлении РФ продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад". Оно состоит из двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и противовоздушной обороны.

На Юго-Западном стратегическом направлении 8 общевойсковая армия непосредственно управляет двумя российскими армейскими корпусами, которые развернули свои силы на оккупированных Донецкой и Луганской областях.

"Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных", – добавил президент.

Кроме того, Россия формирует и развивает вблизи границы с Украиной ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Создание ударных оперативных сил абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Они предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", – подытожил Порошенко.

Почему Путин хочет захватить Украину?

Российский президент Владимир Путин будет продолжать бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "большую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что глава Кремля имеет две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше нацелен на соседнюю Украину.