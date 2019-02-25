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      Мы были на грани катастрофы, – Турчинов об атаке Путина на Украину в 2014 году

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      План Путина по захвату Украины в 2014 году провалился
      План Путина по захвату Украины в 2014 году провалился / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин проиграл в Украине и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году не смог начать захватывать ее со всех сторон. Он был убежден, что после бегства Януковича в РФ и оккупации полуострова в государстве "все развалится", начнутся массовые конфликты и беспорядки. Это и стало основным промахом Путина, так как Украина успела подготовиться к его очередной агрессии.

      Лидер Кремля имел план, по которому все протесты украинцев должны были прекратиться, а президент-беглец Виктор Янукович – вернуться на должность. Однако, Москва не ожидала, что украинский народ сплотится и сможет противостоять пророссийским силам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью "Цензор.НЕТ".

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      Путин не думал, что украинцы смогут так быстро самоорганизоваться, а силовые органы восстановить свою составляющую, так как в бюджете страны было всего 100 тысяч гривен. В России были убеждены, что силовая вертикаль назначена Януковичем и ее невозможно поменять за день или даже месяц.

      После бегства "легитимного", правоохранители на Востоке поддерживали сепаратистов. РФ надеялась, что таким образом общество разделится, в стране начнутся массовые беспорядки, конфликты и хаос. По плану Кремля сепаратисты во многих регионах Украины должны были захватить власть, а "Путин под аплодисменты зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича".

      "Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением", – заявил Турчинов.

      Путин думал, что Крым станет толчком к распаду Украины, но полуостров в итоге стал толчком к мобилизации народа. Тогда ситуация была очень опасной, но страна выстояла, и РФ не смогла оккупировать ее полностью.

      Мы были тогда на грани катастрофы. И те, кто держался на Майдане, те, кто держались в Крыму и не предали свою Родину, те, кто пошел добровольцем защищать страну, те волонтеры, которые помогали всем, чем можно – спасли Украину. Путин все рассчитал, но он не предусмотрел только одного, что главная сила Украины, это не деньги и не власть, главная сила – это украинский народ,
      – подчеркнул секретарь СНБО.

      Как Россия аннексировала Крым? В начале марта 2014 года Россия перебросила на полуостров свои войска без опознавательных знаков. Они оккупировали полуостров и содействовали созданию вооруженного формирования из российских "казаков", которые называли себя "самооборона Крыма".

      16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся псевдореферендум, на котором крымчане якобы голосовали за присоединение к РФ. Согласно его сфальсифицированным результатам Кремль включил Крым в свой состав. Украина,

      Европейский Союз, США не признают это голосование и считают, что Россия незаконно аннексировала полуостров. Ведущие мировые страны ввели мощные санкции против Москвы за ее агрессию и обещают сохранить их, пока полуостров не вернется в состав Украины.

      Как Россия за считанные дни аннексировала Крым: видеохроника событий

       

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      Теги: Владимир Путин Аннексия Крыма Новости России Новости Украины Новости политики Виктор Янукович СНБО Александр Турчинов Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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