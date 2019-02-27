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      Окупанти знову розмістили бойову техніку на окупованому Донбасі

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      Окупанти знову розмістили бойову техніку на окупованому Донбасі
      Окупанти знову розмістили бойову техніку на окупованому Донбасі / censor.net.ua

      Збройні формування Росії продовжують розміщувати бойову техніку з порушенням ліній відведення, а також поза межами виділених місць зберігання. Окупанти також розміщують озброєння у зоні безпеки.

      Днями у районі тимчасово окупованого населеного пункту Яснодольськ було зафіксовано 5 буксируваних гаубиць, повідомляє прес-служба ООС.

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      На полігоні поблизу селища Шимшинівка військові зафіксували 10 танків Т-72. Біля населеного пункту Михайлівка – 3 одиниці бойових машин піхоти БМП-1. У районі села Веселогорівка – одну одиницю БМП-2 та одну зенітну установку ЗУ-23-2, встановлену на вантажівку.

      Поблизу Лобачевого зафіксовано 3 танки Т-64, 7 бойових машин піхоти БМП-1 та 2 МТ-ЛБ.

      За дивним збігом обставин саме Лобачеве, що майже ніколи не фігурувало у зведеннях з лінії зіткнення, наступного дня було обстріляно забороненим Мінськими домовленостями озброєнням,
      – додали у прес-службі.

      У районі населеного пункту Сентянівка спостерігачі Місії зафіксували 3 міномети 2Б14.

      За минулу добу, 26 лютого, ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє наших захисників зазнали поранень. Проте в боргу не лишились. Українським військовим вдалося знищити техніку проросійських бойовиків та поранити дев'ятьох окупантів.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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