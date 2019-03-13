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      Оккупационные власти Луганщины ввели трудовую повинность для гражданского населения

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      В "ЛНР" вводят трудовую повинность для гражданского населения
      В "ЛНР" вводят трудовую повинность для гражданского населения / Фото из открытых источников

      Оккупационные власти Луганской области ввели так называемый "Порядок привлечения граждан к выполнению работ для нужд обороны".

      Соответствующий документ оккупанты утвердили 12 марта на основании закона о военном положении. Как говорится в распоряжении так называемого "Совета министров" "ЛНР", кроме оборонительных функций, жители, которые будут привлечены к таким работам, будут ликвидировать еще последствия применения "противником" оружия, восстанавливать поврежденные или разрушенные объекты, включая военные, а также принимать участие в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями (широкое распространение инфекционной болезни животных – 24 канал).

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      В "ЛНР" трудовую повинность будут применять к совершеннолетним трудоспособным жителям: как мужчинам, так и женщинам. Привлекать к выполнению работ лиц от 18 до 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет.

      Вместе с тем не подпадают под это распоряжение:

      – те, кто подлежат призыву на военную службу или находящихся в запасе, поскольку их уже оккупационная власть "забронировала" на периоды так называемых "мобилизации" и "военного времени";

      – те, кто не достиг 18-летнего возраста и старше 55 (женщины) или 60 (мужчины) лет;

      – беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

      – одинокие матери (отцы), имеющие детей до 10 лет;

      – родители, имеющие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

      – те, кто осуществляет уход за больными членами их семей, правда при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять этот уход;

      – женщины, имеющие двух или более детей в возрасте до 15 лет;

      – лица, временно утратившие трудоспособность, и люди с инвалидностью первой и второй групп.

      Кроме того, оккупанты вроде бы запрещают привлекать своих жителей к выполнению работ для нужд обороны на радиационно или химически загрязненных территориях, а также в районах ведения боевых действий, возникновения опасных и особо опасных инфекционных болезней, местах расположения взрывоопасных предметов и на необороняемых местностях.

      К принудительным работам мирных жителей будут привлекать незаконные вооруженные формирования под названием "народная милиция" и "исполнительные" органы оккупационной власти, кроме "администраций" городов и районов. Если вожак псевдореспублики выдаст соответствующий "указа", то "уполномоченные органы" должны будут выдать приказы. О таких шагах мирные жители узнают из СМИ.

      В таких приказах будет указано место и время собрания. Также в документе оккупационная власть подчеркивает, что жители  обязаны прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования "уполномоченных органов". Работы мирные жители будут выполнять как в населенном пункте, где они проживают, так и за его пределами.

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      За это оккупанты обещают провести инструктаж мирным жителям, предоставить им специальную одежду, покормить и даже заплатить и предоставить жилье на месте работ. Лицам, получившим инвалидность во время этих работ, будут выплачивать пенсии. Также оккупанты утверждают, что будут выплачивать помощь лицам, которые погибли в результате травм, полученных во время выполнения работ.

      Вступает в силу это постановление через 10 дней после его опубликования, то есть 22 марта.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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