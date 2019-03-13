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      Окупаційна влада Луганщини ввела трудову повинність для цивільного населення

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      У "ЛНР" запроваджують трудову повинність для цивільного населення
      У "ЛНР" запроваджують трудову повинність для цивільного населення / Фото з відкритих джерел

      Окупаційна влада Луганської області запровадила так званий "Порядок залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони".

      Відповідний документ окупанти затвердили 12 березня на основі закону про воєнний стан. Як мовиться у розпорядженні так званої "Ради міністрів" "ЛНР", окрім оборонних функцій, жителі, яких буде залучено до таких робіт, ліквідовуватимуть ще наслідки застосування "противником" зброї, відновлюватимуть пошкоджені або зруйновані об'єкти, включно з військовими, а також братимуть участь у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями (широке поширення інфекційної хвороби тварин – 24 канал).

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      У "ЛНР" трудову повинність застосуватимуть до повнолітніх працездатних жителів: як чоловіків, так і жінок. Залучатимуть до виконання робіт осіб від 18 до 55 (жінки) та 60 (чоловіки) років.

      Натомість не підпадають під це розпорядження:

      – ті, хто підлягають призову на військову службу або перебувають у запасі, оскільки їх вже окупаційна влада "забронювала" на періоди так званих "мобілізації" та "воєнного часу";

      – ті, хто не досяг 18-річного віку та є старшим за 55 (жінки) або 60 (жінки) років;

      – вагітні жінки та жінки, що мають дітей віком до 3 років;

      – одинокі матері (батьки), які мають дітей до 10 років;0

      – батьки, які мають дітей з інвалідністю віком до 18 років;

      – ті, хто здійснює догляд за хворими членами їхній сімей, щоправда у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати цей догляд;

      – жінки, які мають двох або більше дітей віком до 15 років;

      – особи, що тимчасово втратили працездатність, та люди з інвалідністю першої та другої груп.

      Крім того, окупанти начебто забороняють залучати своїх жителів до виконання робіт для потреб оборони на радіаційно або хімічно забруднених територіях, а також у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів і на необоронних місцевостях.

      До примусових робіт мирних жителів залучатимуть незаконні збройні формування під назвою "народна міліція" та "виконавчі" органи окупаційної влади, крім "адміністрацій" міст і районів. Якщо ватажок псевдореспубліки видасть відповідний "указу", то "уповноважені органи" повинні будуть видати накази. Про такі кроки мирні жителі дізнаватимуться зі ЗМІ.

      У таких наказах буде вказано місце та час зборів. Також у документі окупаційна влада наголошує, що жителі є зобов'язаними прибути у вказане місце до призначеного часу та виконувати вимоги "уповноважених органів". Роботи мирні жителі виконуватимуть як у населеному пункті, де вони проживають, так і поза його межами.

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      За це окупанти обіцяють провести інструктаж мирним жителям, надати їм спеціальний одяг, погодувати та навіть заплатити та надати житло на місці робіт. Особам, які отримали інвалідність під час цих робіт, виплачуватимуть пенсії. Також окупанти переконують, що виплачуватимуть допомогу особам, які загинули внаслідок травм, отриманих під час виконання робіт.

      Набирає чинності ця постанова через 10 днів після її публікації, тобто 22 березня.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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