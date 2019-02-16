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      На що перетворив Луганськ "русский мир": фото, що шокують кожного

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      Луганськ сьогодні
      Луганськ сьогодні / Максим Мирович

      У мережі з’явилися фото, на яких можна побачити, як сьогодні живе окупована частина Луганщини. Зауважимо, після того, як на Схід України прийшов "русский мир", по цьому регіону вдарили занепад міської інфраструктури, масове безробіття, військове управління та тотальна пропаганда.

      Світлини було зроблено в Луганську взимку 2018 року.

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      Фотографувати було вкрай небезпечно – місцева "МГБ" (так зване "міністерство держбезпеки") працює за принципами НКВС і відправляє кожного підозрілого "на підвал", як "українського шпигуна та диверсанта". Для того, щоб тебе оголосили диверсантом слід просто сфотографувати смітник на очах у донощика. У цьому плані закони в "ЛНР" є набагато суворішими, аніж у "ДНР" – Луганськ живе бідніше за Донецьк, і місцева влада орків там є набагато голоднішою та злішою,
      пише у своєму "Живому журналі" Максим Мирович, який власне оприлюднив ці фото.

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир
      Для того, щоб тебе оголосили диверсантом слід просто сфотографувати смітник на очах у донощика

      Щоправда, за його словами, фотографував не він, а його товариш.

      Яким є життя у "ЛНР"

      "Люди в "ЛНР" живуть, в основному, за принципом "купи-продай": возять одяг з Росії, а також переправляють зі Станиці Луганської (яка розташовується на території України) продукти. В Станиці є найближче відділення "Нової пошти", тому туди можна щось замовити з України. В принципі, весь "бізнес" в Луганську саме на цьому і організовано", – підкреслив автор допису.

      Щодо заробітної плати, то її окупанти виплачують у російських рублях. Середня зарплата становить близько 5-7 тисяч рублів (75-100 доларів США або 2,5-3 тисячі гривень), двірник отримує 1200 рублів у місяць (18 доларів або 500 гривень). "Добре" живуть військові-контрактники – ці отримують аж по 15 тисяч рублів (225 доларів або 7 тисяч гривень), також досить непогано живе вся верхівка "ЛНР" і військові з Росії – лише вони можуть дозволити собі ходити в супермаркети.

      Щодо робочого персоналу, то всі намагаються виїхати на заробітки до Росії або на на підконтрольну Києву територію України. На окупованій території люди здебільшого працюють касирами. охоронцями та вантажниками або торгують на тих місцях, що залишилися від колишніх ринків.

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      У головному місті краю з’явилося дуже багато магазинів із вживаними речами. Вартість нерухомості тут є мізерною – в центрі Луганська квартиру можна купити за 11 тисяч доларів (300 тисяч гривень).

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир
      Брудний і занедбаний Луганськ

      За словами автора, на території недореспубліки ведуть тотальна антиукраїнську пропаганду, і багато хто в неї вірить – мовляв, прийдуть "укри", всіх розстріляють, посадять і повісять. Щоправда, останнім часом пропагандистська риторика почала змінюватися, оскільки тут вважають, що забезпечувати їх має Київ, відтак прикриваються гаслом "ми ж – Україна!". Також на місцевому ТБ постійно розповідають про те, як все добре, як укладаються договори з дружніми Абхазією, Кримом і Придністров'ям, тому в країну ось-ось зайде купа інвесторів.

      У невизнаній "республіці" процвітає контрабанда - багатьом людям подобається середовище "невизнаної території" – туди, наприклад, можна ганяти авто з Абхазії під виглядом грузинських. Всі сфери впливу поділено між верхівкою – хто сидить на бензині, хто магазини собі прибрав, хто ринки тощо У місті практично нічого не робиться – вся інфраструктура розвалюється та гниє. Зате з'явився свій "фірмовий стиль" – багато вивісок к синьо-червоно-білих тонах (на зразок прапора Росії) та у назві обов'язково має бути присутнім щось "а-ля рюс": наприклад, кінотеатр "Україна" перейменували в кінотеатр "Русь,
      – зауважив Максим Мирович.

      Крім того, у Луганську багато будинків і закладів, на зразок колишніх ресторанів або технікумів, переформатовано – тепер тут розташовуються казарми "МГБ", комендатури та інших окупаційних військових організацій. В межах міста розводять корів. Комендантську годину не скасовано - з 23:00 на вулицях можуть забрати будь-якого, але насправді взимку вже о 16 годині нікого немає на вулицях.

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      На вулицях Луганська вже о 16:00 нікого немає 

      Двори, дороги та транспорт успішної "республіки

      Як зазанчає Максим Мирович, сміття у Луганську перестали вивозити вже досить давно, і двори тепер тут виглядають так:

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир
      Луганськ перетворися на сміттєву столицю Донбасу 

      Дороги у місті не чистять і не ремонтують взагалі, відтак посеред колись жвавого шосе можна побачити ось такі ями, заповнені талою водою.

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, дороги
      "Русский мир" – у всій красі 

      Щодо транспорту, то у місті здебільшого залишилися маршрутки – вони ходять без розкладу: водій може виїхати, коли йому заманеться. Також маршрутники часто не доїжджають до кінцевої. 

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, маршрутки
      Убита луганська маршрутка, у якої прямо на повороті відвалилося заднє колесо

      Алкоголь і магазини в "ЛНР" 

      Одним із популярних способів "відпочинку" у лугаців є споживання алкоголю – зазвичай дешевого пива та контрафактної горілки, ввезеної з території Росії. Це дозволяє абстрагуватися від дійсності та не думати про те, що відбувається навколо.

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, алкоголь
      Алкоголь міцно увійшов у життя луганців 

      Через це у місті з'явилося безліч так званих "наливайок", які відкривають у багатьох під'їздах і порожніх приміщеннях і, судячи з усього, вони є прибутковим бізнесом в "ЛНР".

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      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, алкоголь
      "Наливайки" у Луганську відкривають всюди, де це можна зробити 

      Щодо магазинів, то з більш-менш пристойних тут працює Spar. В його асортименті преважають сухі супи, спеції та борошно. Звичайні луганці у такий заклад не ходять, натомість це є прерогативою місцевої верхівки, яка живе як радянська номенклатура.

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, магазин
      Що можна купити в луганському елітному супермаркеті

      Звичайний народ більше ходить у маленькі магазинчики, які облаштували у під'їздах і різного роду невеликих приміщеннях. Працюють вони з 8 ранку до 8 вечора. 

      Луганськ, окупація, Схід, Донбас, Росія, русский мир, магазин
      Ось такий вигляд мають звичайні магазини у Луганську 

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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